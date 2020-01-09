Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Отвечая ТАСС на вопрос о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа, он подчеркнул, что все шаги были пропорциональны убийству командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, и они завершены.

"Если США больше не предпримут военных действий в отношении Ирана, мы также ничего не будем предпринимать", - заявил дипломат, подчеркнув, что в противном случае у Ирана не будет другого пути, кроме ответа. Тахт-Раванчи отметил также, что исламская республика действовала в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону.

Напомним, отношения двух стран резко обострились на прошлой неделе. В ночь на третье января в результате удара США в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на восьмое января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

В среду Трамп в своем обращении к американской нации объявил, что отказался от военной операции против Ирана и сообщил о введении новых экономических санкций. "Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул глава Белого дома.