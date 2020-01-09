Премьер Японии не стал откладывать турне по странам Ближнего Востока

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не стал откладывать поезду в страны Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Глава японского правительства в конце этой недели намерен отправиться в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман, сообщает телерадиокомпания NHK.

По оценкам японского внешнеполитического ведомства, обстановка в регионе в ближайшее время не ухудшится. В этой связи было принято решение не откладывать ранее запланированную поездку Абэ по ближневосточным государствам.

Ожидается, что японский премьер на переговорах в ходе своего турне поднимет в том числе вопрос резкого ухудшения американо-иранских отношений. Официальный Токио выступает за урегулирование кризиса дипломатическими средствами и готов оказать посреднические услуги в этом.

Ранее Япония приостановила работу своего посольства в Ираке и рекомендовало своим гражданам эвакуироваться из страны. Канал NHK показал кадры прилетевших из Багдада в международный аэропорт Нарита соотечественников.

Так, 56-летний японец, который работает на электростанции в южной части Ирака, отметил, что, как только узнал об ударах ИРИ по американским базам, сразу же стал паковать чемоданы и готовиться к эвакуации. "На месте была нервная обстановка. Я очень переживал, смогу ли вернуться домой", - рассказал он журналистам.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после убийства в результате американского удара командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В ответ на это Тегеран атаковал ракетами американские объекты на территории Ирака.