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09.01.2020 12:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada в Тольятти и Ижевске

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Крупнейший российский автопроизводитель вышел из корпоративного отпуска, который начался 25 декабря и без перерыва перешёл в новогодние каникулы.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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Как было заранее объявлено АвтоВАЗом, 9 января 2020 года свою работу возобновили производственные площадки в Тольятти и Ижевске.

В Тольятти, напомним, выпускается большинство моделей Lada, за исключением семейства Vesta - их собирают в Ижевске, а также модели Renault и Datsun.

Ранее "РГ" сообщала, что с начала года Lada переписала ценники на свои модели. Заметнее всего прибавила в цене Vesta - 3.8%. В среднем же отечественные машины подорожали на 2.3%.

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#Lada