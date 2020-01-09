АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada в Тольятти и Ижевске

Крупнейший российский автопроизводитель вышел из корпоративного отпуска, который начался 25 декабря и без перерыва перешёл в новогодние каникулы.

Как было заранее объявлено АвтоВАЗом, 9 января 2020 года свою работу возобновили производственные площадки в Тольятти и Ижевске.

В Тольятти, напомним, выпускается большинство моделей Lada, за исключением семейства Vesta - их собирают в Ижевске, а также модели Renault и Datsun.

Ранее "РГ" сообщала, что с начала года Lada переписала ценники на свои модели. Заметнее всего прибавила в цене Vesta - 3.8%. В среднем же отечественные машины подорожали на 2.3%.