Опубликовано видео с места убийства омички, заставшей дочь с любовником

Следственный комитет опубликовал видеозапись следственных действий с места убийства омички дочерью-школьницей и ее приятелем.

18-летний студент первого курса одного из омских вузов рассказывает следователю о том, как между ним и матерью его подруги произошел конфликт. 43-летняя омичка вернулась домой после работы и застала свою 15-летнюю дочь в постели с приятелем.

- Я пытался встать, она начала на меня орать, размахивать руками. Я пытался приподняться и ударил ее в лицо, - рассказывает студент. - Она возмутилась, пошла на кухню и, когда возвращалась, у нее в руках уже был нож.

Как уже сообщала "РГ", студент выхватил нож и нанес им женщине несколько ударов. Дочь также набросилась на мать с молотком.

Пострадавшей удалось позвонить подруге и попросить ее вызвать скорую помощь. Однако врачи не смогли спасти женщину - в больнице она скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 43-летней жительницы Советского округа города Омска. Установлено, что к совершению жестокого преступления причастны пятнадцатилетняя дочь убитой и ее приятель.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ - "Убийство", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.