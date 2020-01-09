В МЧС посоветовали омичам не выходить на улицу из-за выбросов

Жители Омска вновь массово жалуются на выбросы неизвестных веществ. Резкий и неприятный запах появился практически во всех районах города еще седьмого января и не исчез до сих пор.

В социальных сетях омичи сетуют на удушье, тошноту и головокружение. В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило уже более 300 жалоб на состояние атмосферного воздуха. Большая часть - из Советского и Кировского административных округов. Обеспокоенные горожане вызывают и газовые службы, так как подозревают в доме утечку газа.

- Специалисты МЧС рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам. Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

- Ночью, после поступления жалоб, передвижная эколаборатория незамедлительно выехала в Советский округ города Омска для осуществления замеров атмосферного воздуха, - сообщает Минприроды региона.

Результаты замеров показали трехкратное превышение этилбензола и сероуглерода. На автоматизированном посту наблюдений на ул. 4-я Поселковая также были зафиксированы превышения сероводорода и оксида углерода. На автоматизированном посту наблюдений на улице 10 лет Октября зафиксировано превышение оксида азота.

По мнению специалистов, угрозы жизни и здоровью горожан нет. А причина случившегося - неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Испорченный воздух вновь станет нормальным - как только подует ветер.

Между тем это уже далеко не первый случай, когда горожане массово жалуются на загрязнение воздуха. "Газовые атаки" в городе происходят практически ежемесячно. В 2017 году в Омске произошло несколько крупных утечек этилмеркаптана - опасного вещества, которое используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. По факту загрязнения атмосферного воздуха было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали восемь предприятий, расположенных в городке Нефтяников на проспекте Губкина. Однако источник выбросов не удалось найти до сих пор

По одной из версий, причиной выбросов могли стать ремонтные работы на буферных прудах в северной промышленной зоне города. Природоохранники заявили, что несколько десятилетий назад в них могли сбросить емкость с опасным веществом, выброс которого и произошел во время рекультивации. Предполагалось, что в буферных прудах в ходе многолетних химических реакций образовалась линза из этилмеркаптана. Однако данная версия была опровергнута руководством предприятия, владеющего прудами. А подрядчик из Нижнего Новгорода, выполняющий ремонтные работы, и вовсе пообещал засудить омский Росприроднадзор.

Впрочем, как выяснилось, ремонтные работы на буферных прудах продолжаются. Вчера депутат Омского городского совета Дмитрий Петренко заявил, что ему "надоело читать в соцсетях нытье о беспомощности наших контролирующих органов" и он решил лично выехать в северную промышленную зону. В результате обнаружил, что наибольшая концентрация запаха наблюдается в городке Нефтяников, где идут раскопки на буферных прудах.

- Минимум пять огромных экскаваторов одновременно вскрывают старые слои мусора, пролежавшие десятилетия, - сообщает Петренко.

Владельцы буферных прудов ситуацию пока не комментируют. Как и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, куда Минприроды региона оперативно передало информацию о выбросах. В МЧС омичей уверяют, что обстановка находится под контролем.

Кстати

В 12 крупных промышленных городах будет создана информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха. Эксперимент по квотированию выбросов на основе сводных расчетов пройдет в городских округах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Он продлится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

"Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников", - сообщало ранее правительство.