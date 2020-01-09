В МЧС посоветовали омичам не выходить на улицу из-за выбросов

В социальных сетях омичи сетуют на удушье, тошноту и головокружение. В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило уже более 300 жалоб на состояние атмосферного воздуха. Большая часть - из Советского и Кировского административных округов. Обеспокоенные горожане вызывают и газовые службы, так как подозревают в доме утечку газа.
- Специалисты МЧС рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам. Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.
- Ночью, после поступления жалоб, передвижная эколаборатория незамедлительно выехала в Советский округ города Омска для осуществления замеров атмосферного воздуха, - сообщает Минприроды региона.
Результаты замеров показали трехкратное превышение этилбензола и сероуглерода. На автоматизированном посту наблюдений на ул. 4-я Поселковая также были зафиксированы превышения сероводорода и оксида углерода. На автоматизированном посту наблюдений на улице 10 лет Октября зафиксировано превышение оксида азота.
По мнению специалистов, угрозы жизни и здоровью горожан нет. А причина случившегося - неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Испорченный воздух вновь станет нормальным - как только подует ветер.
Между тем это уже далеко не первый случай, когда горожане массово жалуются на загрязнение воздуха. "Газовые атаки" в городе происходят практически ежемесячно. В 2017 году в Омске произошло несколько крупных утечек этилмеркаптана - опасного вещества, которое используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. По факту загрязнения атмосферного воздуха было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали восемь предприятий, расположенных в городке Нефтяников на проспекте Губкина. Однако источник выбросов не удалось найти до сих пор
По одной из версий, причиной выбросов могли стать ремонтные работы на буферных прудах в северной промышленной зоне города. Природоохранники заявили, что несколько десятилетий назад в них могли сбросить емкость с опасным веществом, выброс которого и произошел во время рекультивации. Предполагалось, что в буферных прудах в ходе многолетних химических реакций образовалась линза из этилмеркаптана. Однако данная версия была опровергнута руководством предприятия, владеющего прудами. А подрядчик из Нижнего Новгорода, выполняющий ремонтные работы, и вовсе пообещал засудить омский Росприроднадзор.
Впрочем, как выяснилось, ремонтные работы на буферных прудах продолжаются. Вчера депутат Омского городского совета Дмитрий Петренко заявил, что ему "надоело читать в соцсетях нытье о беспомощности наших контролирующих органов" и он решил лично выехать в северную промышленную зону. В результате обнаружил, что наибольшая концентрация запаха наблюдается в городке Нефтяников, где идут раскопки на буферных прудах.
- Минимум пять огромных экскаваторов одновременно вскрывают старые слои мусора, пролежавшие десятилетия, - сообщает Петренко.
Владельцы буферных прудов ситуацию пока не комментируют. Как и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, куда Минприроды региона оперативно передало информацию о выбросах. В МЧС омичей уверяют, что обстановка находится под контролем.
Кстати
В 12 крупных промышленных городах будет создана информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха. Эксперимент по квотированию выбросов на основе сводных расчетов пройдет в городских округах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Он продлится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
"Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников", - сообщало ранее правительство.
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Сегодня 8 января в городе стояла вонь, и конечно источник опять никто не нашёл. К вечеру мне надоело читать в соц сетях нытьё о беспомощности наших контролирующих органов и я решил сам проехать и по запаху найти источник выбросов. В итоге наибольшую концентрацию запаха которую мне в нефтяниках удалось найти была результатом раскопок на буферных прудах. Минимум пять огромных экскаваторов одновременно вскрывают старые слои мусора пролежавшие десятилетия.... какие вещества вырываются из глубин думаю омичи сегодня оценили.....а эколаборатория как всегда так источник и не нашла))