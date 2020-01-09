Посейдон и Дива: Названы самые редкие имена младенцев в 2019 году

Федеральная налоговая служба России назвала самые популярные имена новорожденных, которые россияне давали своим детям с 2018 года, когда заработал Единый реестр записей актов гражданского состояния. С тех пор в него внесено 6,3 миллиона записей, в том числе почти два миллиона - о рождении.

По данным ЕГР ЗАГС, мальчиков в стране рождается больше, чем девочек (51,45 процента). Самые популярные имена мальчиков в 2019 году - Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, а у девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. В списке самых редких мужских имен 2019 года - Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. В таком же женском списке - Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Кстати, по данным ФНС, в первые дни 2020 года вступят в брак почти полторы тысячи пар. Только в праздничные январские дни с 1 по 8 января обменялась кольцами 441 пара молодоженов. Причем, одна из них решила начать семейную жизнь 1 января. Большинство же пар - почти тысяча - решили отложить торжество на 9 января - первый официальный рабочий день 2020 года.

Больше всего заявлений о заключении брака в 2020 году подано в Московской области (250), Москве (244), Республике Татарстан (49), Республике Крым (44) и Челябинской области (39).

Напомним, в 2019 году Федеральная налоговая служба разработала мобильное приложение "Реестр ЗАГС" для платформ Android и на iOS. С его помощью можно онлайн проверить наличие актовой записи, указанной в свидетельстве, в ЕГР ЗАГС, просто считав через приложение QR-код свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния. В мобильном приложении также можно найти ближайший ЗАГС с учетом геолокации или по указанному адресу. С 1 января процедура подачи электронного заявления о заключении брака стала проще. И уже около 40 тысяч заявлений о заключении брака поданы молодоженами на 2020 год.

Всего в 2019 году в России в брак вступили 1,1 миллиона молодоженов. А количество браков, заключенных в прошлом году, почти вдвое превысило число разводов. Около 40 тысяч заявлений о заключении брака уже поданы молодоженами на 2020 год.