Новости

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах 19:02
В Словении сожгли статую Трампа 19:01
В Пятигорске в новогодние праздники пропала 13-летняя девочка 19:01
В Коми начали проверку по факту пожара на нефтезаводе 18:42
Эксперты выяснили, как выглядит идеальный день подростка 18:38
Площадь пожара на нефтезаводе в Ухте выросла до 1000 кв. метров 18:32
Премьер Японии не стал откладывать турне по странам Ближнего Востока 18:30
В тульском цирке родился тигролев Пряник 18:30
РЖД сообщили о росте отгрузки товаров на экспорт через морские порты 18:21
Mazda CX-30 рискует не доехать до России 18:15
Украина теряет 450 млн долларов ежегодно после пуска "Турецкого потока" 18:13
Белгородские спасатели вытащили пса, угодившего в котлован 18:07
ЦСКА приобрел лучшего бомбардира чемпионата Беларуси 18:06
Число пострадавших от инфекции новгородском лагере возросло до 20 17:59
В Ухте вспыхнул пожар на нефтезаводе 17:56
Лукашенко: Белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках 17:53
Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота 17:51
Москва стала мировым лидером по числу автомобилей каршеринга 17:46
В Башкирии три человека погибли из-за неисправного дымохода 17:40
Посейдон и Дива: Названы самые редкие имена младенцев в 2019 году 17:31
Врач рассказала, как избавиться от бессонницы 17:30
Следствие предложило ограничиться штрафом в отношении актрисы Бочкаревой 17:26
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен жила в Лондоне под чужим именем 17:21
Жительница карельской деревни показала, как ездит на работу на коньках 17:21
Леонардо Ди Каприо спас тонувшего члена экипажа круизного лайнера 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 17:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Посейдон и Дива: Названы самые редкие имена младенцев в 2019 году

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная налоговая служба России назвала самые популярные имена новорожденных, которые россияне давали своим детям с 2018 года, когда заработал Единый реестр записей актов гражданского состояния. С тех пор в него внесено 6,3 миллиона записей, в том числе почти два миллиона - о рождении.

Фото: iStock
Названы самые оригинальные имена новорожденных в Москве

По данным ЕГР ЗАГС, мальчиков в стране рождается больше, чем девочек (51,45 процента). Самые популярные имена мальчиков в 2019 году - Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, а у девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. В списке самых редких мужских имен 2019 года - Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. В таком же женском списке - Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Кстати, по данным ФНС, в первые дни 2020 года вступят в брак почти полторы тысячи пар. Только в праздничные январские дни с 1 по 8 января обменялась кольцами 441 пара молодоженов. Причем, одна из них решила начать семейную жизнь 1 января. Большинство же пар - почти тысяча - решили отложить торжество на 9 января - первый официальный рабочий день 2020 года.

Больше всего заявлений о заключении брака в 2020 году подано в Московской области (250), Москве (244), Республике Татарстан (49), Республике Крым (44) и Челябинской области (39).

Фото: iStock
Фазилет и Оливия: В Крыму назвали самые необычные имена младенцев

Напомним,  в 2019 году Федеральная налоговая служба разработала мобильное приложение "Реестр ЗАГС" для платформ Android и на iOS. С его помощью можно онлайн проверить наличие актовой записи, указанной в свидетельстве, в ЕГР ЗАГС, просто считав через приложение QR-код свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния. В мобильном приложении также можно найти ближайший ЗАГС с учетом геолокации или по указанному адресу. С 1 января процедура подачи электронного заявления о заключении брака стала проще. И уже около 40 тысяч заявлений о заключении брака поданы молодоженами на 2020 год.

Всего в 2019 году в России в брак вступили 1,1 миллиона молодоженов. А количество браков, заключенных в прошлом году, почти вдвое превысило число разводов. Около 40 тысяч заявлений о заключении брака уже поданы молодоженами на 2020 год.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЮФО Республика Крым ПФО Татарстан УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин призвал укрепить статус России как морской державы
Правительство одобрило новый штраф для водителей
Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы