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Вышел трейлер сериала по комиксу сына Стивена Кинга "Локк и ключ"

Новости
    09.01.2020, 15:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube доступен русский трейлер хоррор-сериала Netflix "Локк и ключ" (Locke & Key) - экранизации комикса Джо Хилла, сына Стивена Кинга, и чилийского художника Габриэля Родригеза.

Фото: kinopoisk.ru
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По центру истории - семья Локков, главу которой убили малолетние психопаты. После чего мать и трое детей - Тайлер, Кинси и Боди, - спасшиеся от расправы, перебираются в старинный фамильный особняк в городке с говорящим названием Лавкрафт, штат Массачусетс. Где немедля начинается разного рода мистика и чертовщина. Как то: дети находят разбросанные по всему дому таинственные ключи, которые наделяют их обладателей сверхспособностями, в то время как младший Локк заводит странную дружбу с некой сущностью, живущей на дне заброшенного колодца.

Меж тем убийца их отца бежит из тюрьмы и идет по следу выживших.

Продюсеры - Карлтон Кьюз ("Остаться в живых", "Штамм"), Эйрон Элай Колет ("Звёздный путь: Дискавери", "Герои"), Мередит Эверилл ("Призраки дома на холме") и сам Хилл. В числе режиссеров - Винченцо Натали ("Куб", "В высокой траве").

В ролях: Эмилия Джонс ("Доктор Кто", "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Коннор Джессап ("Рухнувшие небеса"), Джексон Роберт Скотт ("Бойся ходячих мертвецов", "Оно"), Дэрби Стэнчфилд ("Касл", "Кости"), Билл Хек ("Рэй Донован").

Релиз - 7 февраля.

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