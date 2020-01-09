WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА до конца недели

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. "WADA должно отправить запрос в CAS до конца недели", - рассказал источник агентства.

Напомним, что 9 декабря на исполкоме WADA было единогласно принято решение о лишении РУСАДА статуса соответствия. Если санкции WADA будут утверждены, то года Россия лишится права на четыре года принимать крупнейшие международные соревнования, а также спортсмены из нашей страны не смогут выступать под национальными флагом и гимном.

После этого совет учредителей РУСАДА 24 декабря согласился с рекомендацией наблюдательного совета организации о непризнании санкций со стороны WADA. Таким образом, окончательную точку в этом вопросе должен поставить CAS.