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09.01.2020 00:25
Рубрика: Спорт

WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА до конца недели

Текст: Максим Домчев
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомит Спортивный арбитражный суд (CAS) о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) до конца нынешней недели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. "WADA должно отправить запрос в CAS до конца недели", - рассказал источник агентства.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, что 9 декабря на исполкоме WADA было единогласно принято решение о лишении РУСАДА статуса соответствия. Если санкции WADA будут утверждены, то года Россия лишится права на четыре года принимать крупнейшие международные соревнования, а также спортсмены из нашей страны не смогут выступать под национальными флагом и гимном.

После этого совет учредителей РУСАДА 24 декабря согласился с рекомендацией наблюдательного совета организации о непризнании санкций со стороны WADA. Таким образом, окончательную точку в этом вопросе должен поставить CAS.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA Допинговые скандалы

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