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10.01.2020 06:06
Рубрика: В мире

Белый дом прокомментировал принятую Палатой представителей резолюцию

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Резолюция Палаты представителей конгресса США, ограничивающая полномочия президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном, подрывает способность Вашингтона противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, распространенном в четверг.

Фото: EPA
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Гидли отметил, что президент имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма, пишет ТАСС. По его словам, именно это Трамп продолжает делать, и "мир становится безопаснее". Гидли подчеркнул, что подобные действия конгресса являются ошибочными, а резолюция - это лишь "очередной политический шаг".

Напомним, в четверг Палата представителей проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.

Ранее, анонсируя голосование по резолюции, спикер нижней палаты Нэнси Пелоси сообщила, что этот документ продвигается с целью обеспечения безопасности граждан США. Конгрессмены серьезно озабочены решением администрации втянуться в военный конфликт с Ираном и отсутствием стратегии на данный счет. Пелоси также пообещала рассмотреть и другие законопроекты на данную тему, например, запрещающие финансирование не одобренных законодателями военных операций.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в ночь на третье января в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес удар по иракским базам, которые использовали американские военные.

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