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Рубрика: В мире

Палата представителей ограничила полномочия Трампа на войну с Ираном

Во время голосования членов Палаты представителей демонстранты провели акцию протеста, Вашингтон, 9 января 2020 г. Фото: AP Photo/Jose Luis Magana Во время голосования членов Палаты представителей демонстранты провели акцию протеста, Вашингтон, 9 января 2020 г. Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Во время голосования членов Палаты представителей демонстранты провели акцию протеста, Вашингтон, 9 января 2020 г. Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Палата представителей конгресса США в четверг выступила за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Соответствующая резолюция была принята большинством членов палаты, которые представляют Демократическую партию.

Фото: EPA
К чему может привести конфликт США и Ирана

Принятый документ (так называемая "одновременная резолюция") не имеет силы закона и в случае принятия сенатом не будет направлен на подпись президенту США, пишет РИА Новости. Однако в сенате, где большинство - республиканцы, документ может не получить необходимое число голосов. Таким образом законодатели в палате лишь выразили свою позицию, не имея полномочий реально запретить Трампу вести боевые действия против Ирана.

По мнению лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти, голосование демократов преследовало политические цели. Он напомнил, что такой тип резолюций традиционно используется для проведения каких-либо торжественных мероприятий на территории конгресса, но не по важным государственным поводам.

Ранее спикер нижней палаты Нэнси Пелоси сообщила, что резолюция, ограничивающая использование президентом силы против Ирана, продвигается с целью обеспечения безопасности граждан США. По словам спикера, конгрессмены серьезно озабочены решением администрации втянуться в военный конфликт с Ираном и отсутствием стратегии на данный счет.

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По конституции, конгресс США имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны. Однако де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защиты своих граждан.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на третье января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные. Позже Трамп заявил, что отказывается от военной операции против Ирана, однако вводит новые экономические санкции.

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