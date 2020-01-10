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10.01.2020 15:50
Рубрика: Спорт

Экипаж Каргинова выиграл шестой этап "Дакара" в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на шестом этапе "Дакара", проходящего в Саудовской Аравии, в классе грузовиков.
Фото: Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool via AP Images Фото: Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool via AP Images
Фото: Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool via AP Images

В пятницу Каргинов преодолел спецучасток за 4 часа 56 минут 18 секунд. Второе место занял его партнер по команде Антон Шибалов, отстав на 4 минуты 21 секунду. Тройку призеров замкнул белорус Сергей Вязович на МАЗе, уступивший 12 минут 32 секунды.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (+14 минут 46 секунды) стал четвертым.

В генеральной классификации ралли Каргинов (общее время - 25 часов 6 минут 20 секунд), возглавляющий зачет грузовиков, увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя, которым является Шибалов, до 19 минут 14 секунд.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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