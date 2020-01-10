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10.01.2020 12:28
Рубрика: Легковые авто

Карлос Гон рассказал о жизни в Бейруте после побега из Японии

Текст: Владимир Шилов

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон после нашумевшего побега из Японии "воспрял духом и вернулся к нормальной жизни". Об этом бывший топ-менеджер концерна заявил в интервью эфире радиостанции France Inter.

Фото: Reuters
Что Карлос Гон рассказал о своем бегстве из Японии

"В Бейруте я получил кислород, у меня снова появляется интерес к жизни, который я полностью потерял после ареста в Японии, - отметил он, - Я ожил, даже несмотря на то, что я беглец ". Гон напомнил, что нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".

В Nissan ранее заявили, что намерены во что бы то ни стало добиваться привлечения бывшего руководителя к ответственности за нанесенный ущерб, который может превышать 20 млн долларов. В Японии Гона обвиняют в том, что топ-менеджер незаконно переписал на компанию свои личные потери от неудачных финансовых инвестиций.

#Nissan