В Сети опубликовано видео с уходящим из дома Карлосом Гоном

Видео с уходящим из дома экс-руководителем автомобильного концерна Nissan Карлосом Гоном просочилось в СМИ. На кадрах мужчину сложно опознать, так как он одет в черную куртку, брюки и шапку. Лицо бизнесмена закрыто маской, передает телеканал ANN News.

Карлос Гон 8 января в Бейруте провел пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами он обвинил японское правосудие в необъективности. Мужчина пожаловался на грубое нарушение его прав и политическое преследование. По мнению Гона, дело в его отношении было сфабриковано в результате сговора представителей японского бизнеса и высокопоставленных чиновников.

В Токио в ответ на заявления топ-менеджера отметили, что слова Карлоса Гона не оправдывают его бегство из страны. "Если обвиняемому есть, что сообщить по его уголовному делу, он должен предоставить свои аргументы в японском суде, подкрепив их конкретными доказательствами", - подчеркнула министр юстиции Японии Масако Мори.

Напомним, что Карлос Гон в канун нового года поверг в шок японскую полицию. Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде из-за обвинения в финансовых преступлениях, 29 декабря тайно покинул территории островного государства. Его побег напоминает остросюжетный фильм.

Еще в ноябре 2018 года Гон был арестован Токийской прокуратурой за финансовые махинации. Топ-менеджера обвинили в том числе в неуплате налогов и посадили в одиночную камеру. Газета "Асахи симбун" показала фото небольшого помещения из трех татами (площадь около пяти с половиной квадратных метров - прим. "РГ") с небольшим окном и унитазом в углу. При этом спать предприниматель должен был на полу, предварительно расстелив себе традиционный японский футон. Кроме того, издание запечатлело скудный завтрак арестанта, состоявший из лапши и небольшого перекуса. Адвокатам стоило усилий, прежде чем Карлос Гон был перемещен в камеру с привычной для европейского жителя кроватью.

Весной прошлого года защите удалось убедить суд отпустить Карлоса Гона под залог в 14 миллионов долларов США. Бизнесмену запрещалось покидать японскую территорию. Адвокаты забрали на хранение у него три паспорта (Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана - прим. "РГ") и стали ждать очередного судебного заседания, которое планировалось провести в апреле 2020 года.

Между тем, бывший глава автоконцерна изначально высказал свое несогласие с решением японских стражей порядка привлечь его к закону. Бизнесмен постоянно критиковал японскую судебную систему за необъективность. Несколько раз по непонятным причинам срывалось его общение с прессой.

По всей видимости 65-летний предприниматель не захотел мириться с таким положением дел и решил встретить 2020-й год в совершенно других условиях.

Японские полицейские до сих пор пытаются выяснить детали тайного исчезновения Карлоса Гона из страны. Уже известно, что побег был тщательно спланирован.

Топ-менеджеру помогали как минимум трое зарубежных граждан, двое из которых являются американцами. По сведениям журналистов, одним из них был отставной спецназовец армии США 59-летний Майкл Тейлор, ныне сотрудник частной охранной компании. В прежние годы он многократно бывал в странах Ближнего Востока. В настоящее время официально проживает в штате Массачусетс. Японские журналисты пытались связаться с Тейлором, его женой и адвокатом, однако их попытки не увенчались успехом.

Американцы прибыли в японский город Осака накануне побега Карлоса Гона из Японии и сняли гостиничный номер неподалеку от международного аэропорта Кансай. После этого на скоростном поезде "синкансэн" они добрались до Токио и остановились в одном из отелей в оживленном районе Роппонги.

В свою очередь Карлос Гон 29 декабря около 14:30 по местному времени надел головной убор и лицевую маску, какие часто носят японцы, и вышел из дома. Его жилище находится в самом центре Токио. В этот момент бывший руководитель автоконцерна был абсолютно один.

Сначала пешком, а затем на такси он добрался до Роппонги, где встретился с американцами. Позже было установлено, что в этот момент с ними был еще один иностранный гражданин. Личность последнего пока не установлена. Через некоторое время Гон и двое американцев на такси доехали до железнодорожной станции Синагава и на скоростном поезде отправились в Осаку.

Примерно в 20.00 по местному времени все трое вошли гостиницу рядом с аэропортом Кансай, где гражданами США был предварительно снят номер. Чуть позже американцы покинули отель. Они вышли на улицу с двумя тележками, на которых лежали большие коробки от музыкального оборудования.

Мужчины появились с багажом в аэропорту Кансай около 22.00 и после оформления необходимых процедур сели в бизнес-джет. Крупногабаритный груз при этом досмотру не подвергался и даже не просвечивался рентгеном. Как отмечает пресса, в Японии существует практика, в соответствии с которой по договоренности с капитаном частного воздушного судна багаж могут не проверять. Самолет в районе 23.00 благополучно вылетел в Стамбул.

С тех пор Карлоса Гона в Японии никто не видел. Следствие полагает, что бизнесмен был в одной из коробок американцев. Некоторые газеты написали, что в одном из ящиков предварительно просверлили отверстия. Очевидно, чтобы Карлос Гон мог нормально дышать. После прибытия в Турцию топ-менеджер пересел в другой самолет и добрался до Ливана.

Карлос Гон 30 декабря ранним утром вышел из самолета в Бейруте по своему французскому паспорту. Он прилетел туда турецким бизнес-джетом, на борту которого было четверо граждан Турции, двое из которых пилоты.

Как отмечают СМИ, только на организацию побега Карлоса Гона из Японии потребовалось несколько миллионов долларов США. Спецы, которые провели рискованную операцию, по всей видимости также получили внушительный гонорар.

В настоящее время правоохранители из Страны восходящего солнца пытаются установить причастность других лиц к исчезновению Карлоса Гона. Стражи порядка активно изучают записи с камер видеонаблюдения, а также историю звонков с мобильного телефона предпринимателя. Они также тщательно обыскали его дом в Токио и попытались конфисковать компьютер японского адвоката предпринимателя. Однако юрист со ссылкой на имеющееся у него право отказался отдавать свой ноутбук.

По некоторым данным, оказать существенную поддержку бизнесмену в организации побега могла его жена. Она встречала Карлоса Гона в Бейруте. Об этом свидетельствуют снимки, где семейная пара за бутылкой вина в компании друзей празднует освобождение бизнесмена из заточения. Японская прокуратура уже объявила охоту на женщину. Пока ордер на ее арест выдан только за дачу ложных показаний.

Японские власти намерены добиваться выдачи Карлоса Гона во что бы то ни стало. Соответствующий запрос направлен в Интерпол. Накануне японский посол Такэси Окубо встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. Последний заверил японскую сторону в непричастности официального Бейрута к побегу Карлоса Гона из Японии. При этом ливанский лидер пообещал оказать содействие Токио в расследовании инцидента.

Проблема для японцев заключается в отсутствии соглашения между Токио и Бейрутом о взаимной выдаче преступников и подозреваемых в совершении противоправных деяний. По предварительным прогнозам, японским властям придется серьезно попотеть, чтобы заполучить в свои руки Карлоса Гона. Об этом свидетельствует разговор журналистов "Асахи симбун" с временно исполняющим обязанности министра юстиции Ливана Альбертом Серханом. По словам главы ведомства, Карлос Гон является ливанским гражданином, который на законных основаниях пересек границу страны.

Напомним, что Карлос Гон находился в Японии под подпиской о невыезде. Он был отпущен под залог суммой около 14 миллионов долларов, который был конфискован и поступил в государственную казну после бегства бизнесмена из страны. Ожидалось, что очередные судебные слушания по делу Гона состоятся в апреле этого года. Но без ответчика заседание проводиться не будет. Скорее всего, дело о финансовых махинациях бывшего главы корпорации Nissan зависнет на неопределенный срок.