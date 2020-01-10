Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера

Журнал Forbes сообщил о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров. Это Ратмир Тимашев и Андрей Баронов - основатели компании Veeam Software, которая занимается разработкой программных продуктов для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, хранения.

По информации издания, после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software, состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов. Сумма сделки - пять миллиардов долларов. Ожидается, что покупка компании завершится в первом квартале нынешнего года, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце 2019 года Forbes назвал самых успешных миллиардеров десятилетия. Первое место в рейтинге занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон. На втором месте - владелец долей в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. "Бронзу" получил совладелец "Норникеля" Владимир Потанин.

Ранее Forbes включил россиянку Татьяну Бакальчук, открывшую в 2004 году интернет-магазин Wildberries, в список новых миллиардеров 2019 года. Она стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло миллиарда долларов.