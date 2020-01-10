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10.01.2020 01:47
Рубрика: Экономика

Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера

Журнал Forbes сообщил о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров. Это Ратмир Тимашев и Андрей Баронов - основатели компании Veeam Software, которая занимается разработкой программных продуктов для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, хранения.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File
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По информации издания, после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software, состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов. Сумма сделки - пять миллиардов долларов. Ожидается, что покупка компании завершится в первом квартале нынешнего года, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце 2019 года Forbes назвал самых успешных миллиардеров десятилетия. Первое место в рейтинге занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон. На втором месте - владелец долей в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. "Бронзу" получил совладелец "Норникеля" Владимир Потанин.

Ранее Forbes включил россиянку Татьяну Бакальчук, открывшую в 2004 году интернет-магазин Wildberries, в список новых миллиардеров 2019 года. Она стала второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло миллиарда долларов.

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