Geely впервые показала на фото новый флагманский кроссовер

Будущий флагманский кроссовер Geely VX11 получил название для китайского рынка и впервые представлен на официальном фото.

Китайские коллеги долго путались в обозначении этого автомобиля, используя для этого разные индексы - то VX11, то VF12. А потому появление официального наименования - Hao Yue - как нельзя кстати. Ведь писать о машине приходится все чаще. Во-первых, любая новинка Geely привлекает к себе повышенное внимание. Во-вторых, по странному недоразумению до сих пор в линейке крупного бренда не было по-настоящему флагманского кроссовера. Не считать же таковым Atlas длиной 4,5 метра. Скоро эту вакансию и займет Hao Yue. Как переводится это название - неясно, а вот звучит оно почти так, как и пишется: "Хао Юэ".

Что касается внешнего вида машины, то оно совпадает с тем, что можно было увидеть на снимках в базе китайского Министерства промышленности и информационных технологий в апреле 2019 года. У кроссовера будет "взрослый" внешний вид, широкая колесная база под 7-местный салон, большая площадь бокового остекления, фирменная решетка радиатора, светодиодные фары, матричные противотуманки в больших нишах по обеим сторонам бампера, оригинальная выштамповка над колесными арками. Отличительной особенностью станет полностью черный логотип, который постепенно вытесняет традиционный черно-синий.

О технических подробностях в Geely пока не сообщили, но давно не секрет, что Hao Yue получил следующие габаритные размеры: 4835 x 1900 x 1780 мм при колесной базе 2 815 мм. Это немногим меньше, чем у Toyota Highlander, с которым будущий флагман Geely уже заочно сравнивают. У японского кроссовера намечается превосходство и в моторной гамме. "Китаец" оснастят "скромными" с точки зрения Highlander турбированными моторами 1.8 и 1.5 на 184 и 177 л.с. соответственно. Первый агрегат россиянам известен по Atlas, второй скоро можно будет опробовать в новинке Coolray.

Сроки выхода Hao Yue на китайский рынок пока не называются, но не исключено, что Geely успеет его презентовать на автосалоне в Пекине в апреле.