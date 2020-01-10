Lexus решил не поднимать цены на автомобили в России

С начала года 15 автомобильных марок подняли цены на свою продукцию. Главная причина - повышение ставок утилизационного сбора. Но есть компании, которые решили порадовать россиян.

Так, например, Lexus объявил о том, что сохранил цены на уровне 2019 года на кроссовер RX, внедорожники GX и LX, флагманский седан LS и купе LC во всех комплектациях.

Изменение цен на модели Lexus UX, NX, ES во всех комплектациях, а также на LX 570 в особом исполнении Black Vision2 связано исключительно с оснащением автомобилей новой версией мультимедийной системы, обеспечивающей поддержку платформ интеграции смартфонов Apple Carplay и Android Auto.

Напомним, с 1 января 2020 года ставки утилизационного сбора увеличились на 46,1% для машин с объемом двигателя до одного литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров повысился на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличилась на 18,6%.

Автомобили Subaru подорожали на 3-6%, а Mercedes-Benz - на 3,5%. Кроме того, модели BMW выросли в цене на 1,5-4%. Не остался в стороне и АвтоВАЗ - машины Lada стали дороже на 2-3%.