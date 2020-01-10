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10.01.2020 11:09
Рубрика: Легковые авто

Новые Logan и Sandero получат дверные ручки под естественный хват

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

"Однокоренные" седан Logan и хэтчбек Sandero нового, третьего по счету поколения, должны представить осенью 2020 года - это будут машины в спецификации для Европы под румынской маркой Dacia, которая входит в состав Renault. Дебют не за горами, но информации по следующим Logan / Sandero до сих пор мало, поэтому ценна каждая "утечка". Издание motor1.com опубликовало новую порцию шпионских фото закамуфлированного прототипа нового Sandero.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Машина тщательно оклеена маскировочной пленкой, но сквозь нее все равно проступают некоторые особенности дизайна. Видно, что у нового хэтчбека будет более выразительные формы - с динамичной подоконной линией, большим наклоном лобового стекла и покатым носом. Впервые в своей истории Logan / Sandero получат объемную панель капота (с заходом на крылья) и наружные дверные ручки "под естественный хват" (на нынешних моделях используются подъемные ручки подобные тем, что были у ВАЗ-2110 или АЗЛК-2141). В целом дизайн должен стать менее аскетичным и "более потребительским".

Фото: www.motor1.com

На фото видно, что поверх капота протянуты провода, которые идут к моторному отсеку. Это может быть свидетельством того, что в составе автомобиля тестируется новый двигатель. По предварительной информации, семейство Logan и Sandero третьего поколения для Евросоюза будут оснащать модифицированной версией 1,0-литрового бензинового турбомотора TCe от Renault Clio последнего поколения. Он имеет мощность 100 л.с. и крутящий момент 160 Нм.

Фото: скриншот с youtube.com
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Ранее сообщалось, что новые Logan / Sandero построят на модульной платформе CMF-B, на которую также опираются упоминавшийся Clio, европейский Captur II и новый Nissan Juke. Таким образом, с платформой B0, восходящей корнями к шасси Clio II образца 1998 года, в жизни Dacia Logan / Sandero будет покончено.

Некоторое время назад ходили слухи, что для новых Logan и Sandero готовится гибридная установка, построенная вокруг атмосферного 1,6-литрового двигателя. Однако в недавнем интервью Automotive News глава европейского отделения Renault Филипп Буро опроверг эту информацию - гибридные системы слишком дороги для Dacia, которая позиционируется как low-cost бренд.

Фото: www.motor1.com

Презентация семейства нового поколения состоится в сентябре 2020 года на международном автосалоне в Париже.

Под маркой Renault новые Logan и Sandero появятся в 2021-2022 году. Они традиционно будут слегка отличаться дизайном, а гамма моторов будет зависеть от рынка.

Нынешние Logan и Sandero второго поколения дебютировали в 2012 году. В России они выпускаются с 2014 года - под маркой Renault, на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.

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