Новые Logan и Sandero получат дверные ручки под естественный хват

"Однокоренные" седан Logan и хэтчбек Sandero нового, третьего по счету поколения, должны представить осенью 2020 года - это будут машины в спецификации для Европы под румынской маркой Dacia, которая входит в состав Renault. Дебют не за горами, но информации по следующим Logan / Sandero до сих пор мало, поэтому ценна каждая "утечка". Издание motor1.com опубликовало новую порцию шпионских фото закамуфлированного прототипа нового Sandero.

Машина тщательно оклеена маскировочной пленкой, но сквозь нее все равно проступают некоторые особенности дизайна. Видно, что у нового хэтчбека будет более выразительные формы - с динамичной подоконной линией, большим наклоном лобового стекла и покатым носом. Впервые в своей истории Logan / Sandero получат объемную панель капота (с заходом на крылья) и наружные дверные ручки "под естественный хват" (на нынешних моделях используются подъемные ручки подобные тем, что были у ВАЗ-2110 или АЗЛК-2141). В целом дизайн должен стать менее аскетичным и "более потребительским".

Фото: www.motor1.com

На фото видно, что поверх капота протянуты провода, которые идут к моторному отсеку. Это может быть свидетельством того, что в составе автомобиля тестируется новый двигатель. По предварительной информации, семейство Logan и Sandero третьего поколения для Евросоюза будут оснащать модифицированной версией 1,0-литрового бензинового турбомотора TCe от Renault Clio последнего поколения. Он имеет мощность 100 л.с. и крутящий момент 160 Нм.

Ранее сообщалось, что новые Logan / Sandero построят на модульной платформе CMF-B, на которую также опираются упоминавшийся Clio, европейский Captur II и новый Nissan Juke. Таким образом, с платформой B0, восходящей корнями к шасси Clio II образца 1998 года, в жизни Dacia Logan / Sandero будет покончено.

Некоторое время назад ходили слухи, что для новых Logan и Sandero готовится гибридная установка, построенная вокруг атмосферного 1,6-литрового двигателя. Однако в недавнем интервью Automotive News глава европейского отделения Renault Филипп Буро опроверг эту информацию - гибридные системы слишком дороги для Dacia, которая позиционируется как low-cost бренд.

Фото: www.motor1.com

Презентация семейства нового поколения состоится в сентябре 2020 года на международном автосалоне в Париже.

Под маркой Renault новые Logan и Sandero появятся в 2021-2022 году. Они традиционно будут слегка отличаться дизайном, а гамма моторов будет зависеть от рынка.

Нынешние Logan и Sandero второго поколения дебютировали в 2012 году. В России они выпускаются с 2014 года - под маркой Renault, на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.