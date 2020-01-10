Пилоты Союзного государства лидировали на шестом этапе "Дакара"

Если взглянуть на глобус, то легко уяснить, что от самого жаркого города мира - Эр-Рияда, куда и проложен 10 января маршрут пилотов "Дакара-2020", до земного экватора без малого три тысячи километров. Но в спортивной борьбе иные масштабы и иные единицы измерения. И, скажем, для покорения экватора трансконтинентальной гонки неутомимым покорителям солнечных барханов оставалось преодолеть курсом на юго-восток 830 километров, из которых, на спецучасток приходилось по штурманской лоции 477 км. А главное - на аравийском экваторе всех участников ожидает единственный промежуточный бонус: долгожданный субботний отдых.

В пресс-службе соревнований особых секретов от коллег по цеху не держат. Еще накануне стало известно, в частности, что в пятницу дакаровских лихачей ожидает кардинальная смена декораций, а быстрые трассы уступят место песчаному бездорожью. Но поскольку дюны и пустынные ожерелья давно стали дежурным блюдом на гоночной кухне "Дакара", путь к арабской столице только добавлял азартного "аппетита".

Кстати, местные репортеры успели в деталях описать красоту Эр-Рияда, некогда скромного поселения, получившего свое название от арабского слова "сады", стремительно разросшегося в нынешнем столетии. Сегодня он превратился в мегаполис с почти восьми миллионным населением, 300-метровыми небоскребами и грандиозной королевской резиденцией. Но всю эту красоту гонщикам только еще предстояло оценить.

После пяти пройденных дней, констатирует экспертное сообщество ралли, ни одному из прошлогодних его победителей пока не удалось возглавить ни один из зачетов. Зато фавориты гонки не устают испытывать на себе удары судьбы. Количество гонщиков уменьшается от этапа к этапу.

Не обошлось без потерь и на шестом спецучастке ралли. На этот раз в четырех километрах от старта разбил свою машину миллиардер из Техаса, совладелец бейсбольной команды из Лос-Анджелеса Бобби Паттон. Его машина несколько раз перевернулась. Серьезные травмы получил и его штурман Робби Пирс. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала "Дакар 2020 Новости".

Досрочно сошел с дистанции в этот же день и прославленный лидер соревнований из Набережных Челнов Эдуард Николаев. После драматичного пятого этапа, экипаж "Синей Армады" стартовал в пятницу на пяти работающих цилиндрах, не успев на бивуаке до конца привести в чувство машину. И в результате, уже через 33 километра из нижней части двигателя КамАЗа вылетела из-за вибрации часть механизма. Руководство команды было вынуждено направить автомобиль техпомощи для эвакуации экипажа с дистанции, сообщил источник на портале камазовцев. О сложностях аравийского турнира, коварных условиях гонки говорят многие факты, о которых регулярно напоминают и местные журналисты. В судейском протоколе на сегодняшний день остались только 33 грузовых экипажа из 46, ушедших пятого января вдогонку за "Золотым бедуином".

Зато команде "Красных зубров" накануне удалось без особых приключений преодолеть пятый этап ралли-рейда. И хотя белорусский грузовик Сергея Вязовича добрался до финиша позже российских машин, но все-таки смог удержаться в тройке лучших экипажей общего зачета.

Конец второй январской недели доказал триумфальное мастерством и настойчивость российской команды. Первым финишировал на шестом этапе "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова, который показал лучшее время в зачете грузовиков. Вторым спецучасток закончил его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший на 4 минуты 21 секунды, а третье время сохранил на этот раз за собой белорусский ветеран гонок Сергей Вязович на "МАЗе", уступив лидеру этапа 12 минут 32 секунды.

А вот у мотогонщиков в пятницу лучший результат продемонстрировал американский пилот Рикки Брабек, на одну минуту 34 секунды опередив испанца Хоана Барреду Борта. Третьим в группе лидеров стал австриец Маттиас Валькнер, уступивший сопернику из США почти три минуты. Австралийский пилот Тоби Прайс, бывший главным преследователем Брабека по итогам пяти дней, уступил ему более 16 минут и опустился теперь на третье место в общем зачете, пропустив чилийского пилота Пабло Кинтанилью, уточнили пресс-руме гонок.

Зато в зачете мотовездеходов российские болельщики могут надеяться на высокий результат уральского пилота Сергея Карякина. И хотя накануне он показал лишь пятое время, уступив победителю этапа Сирилю Депре более 10 минут, это не помешало ему переместиться с четвёртого места в общем зачете на первое. И теперь его отрыв от второй строчки составляет более минуты. Но праздновать победу, конечно, слишком рано. Все еще в руках капризной фортуны и не менее капризных трасс "Дакара".

Многие обозреватели склонны полагать, что только "внедорожники" на данный момент являются самым стабильным зачетом, где лидеры более-менее определились со своими позициями и приезжают на финиш стабильно в оговоренном порядке. А дуэль Нассера Аль-Аттии и Карлоса Сайнса, начавшаяся еще десять лет назад, стала явлением самодостаточным, утверждают ветераны "Дакара". За эти годы Сайнс выиграл гонки дважды, а Аль-Аттия - трижды. До старта в Джидде Аль-Аттия был лидером и по числу побед на спецучастках, но теперь Сайнс довел этот счет до 34:34. Сравняет ли теперь испанец общий счет по выигранным состязаниях. Трудно предугадать, хотя любители азартных игр уже делают ставки.