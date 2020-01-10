Суд по делу о крушении Boeing в Казани пройдет 24 января

Первое заседание по делу о крушении Boeing 737 в Казани состоится в Лаишевском районном суде РТ 24 января. Напомним, трагедия, произошедшая 17 ноября 2013 года, унесла жизни пятидесяти человек.

На скамье подсудимых окажутся бывший заместитель генерального директора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (263 УК РФ) .

Генпрокуратура РФ передала дело в Лаишевский суд 12 декабря.

По версии СК, командир воздушного судна Рустем Салихов, не имел первоначального летного образования, а второй пилот Виктор Гуцул не обладал достаточными практическими знаниями и опытом. В результате они не смогли при посадке безопасно выйти на второй круг, что привело к авиакатастрофе.

Следствие полагает, что Рустем Салихов из-за отсутствия базовых навыков не имел право осуществлять пассажирские авиаперевозки. Однако Валерий Портнов в 2009 году направил поддельные его документы в Татарское межрегиональное управление Росавиации. А позже Виктор Фомин помог ему получить должность командира судна.