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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При экстренной посадке Ми-8 в Красноярском крае никто не пострадал

Текст: Ирина Штерман

Пассажиры и экипаж вертолета Ми-8, совершившего экстренную посадку на Таймыре, не пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный минздрав.

Фото: iStock
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за приступа у пассажира

Напомним, на борту воздушного судна летели школьники, которых везли на учебу с каникул. По словам представителя ведомства, "пострадавших нет, все целы, сейчас возвращаются в Хатангу". Тем не менее, за состоянием детей будут следить врачи больницы в Хатанге, куда они будут доставлены резервным бортом, приземлившимся рядом с аварийным вертолетом.

В "Красавиа", которой принадлежит воздушное судно, добавили, что "жизни и здоровью детей ничто не угрожает, на морозе никто не стоит".

Напомним, вертолет Ми-8, выполнявший рейс Сындасско-Хатанга, совершил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей в 206 км от Хатанги. На его борту находились 17 человек: 14 пассажиров (из них 13 школьников) и трое членов экипажа. Дети возвращались в школу-интернат в Хатанге из отдаленных поселков, где провели зимние каникулы.

По данному факту проводит проверку Норильская транспортная прокуратура. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ также проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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