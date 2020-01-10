При экстренной посадке Ми-8 в Красноярском крае никто не пострадал

Пассажиры и экипаж вертолета Ми-8, совершившего экстренную посадку на Таймыре, не пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный минздрав.

Напомним, на борту воздушного судна летели школьники, которых везли на учебу с каникул. По словам представителя ведомства, "пострадавших нет, все целы, сейчас возвращаются в Хатангу". Тем не менее, за состоянием детей будут следить врачи больницы в Хатанге, куда они будут доставлены резервным бортом, приземлившимся рядом с аварийным вертолетом.

В "Красавиа", которой принадлежит воздушное судно, добавили, что "жизни и здоровью детей ничто не угрожает, на морозе никто не стоит".

Напомним, вертолет Ми-8, выполнявший рейс Сындасско-Хатанга, совершил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей в 206 км от Хатанги. На его борту находились 17 человек: 14 пассажиров (из них 13 школьников) и трое членов экипажа. Дети возвращались в школу-интернат в Хатанге из отдаленных поселков, где провели зимние каникулы.

По данному факту проводит проверку Норильская транспортная прокуратура. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ также проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.