Кулибин из Осетии запатентовал свою копию Lotus Seven

Летом прошлого года "РГ" рассказывала о токаре Роберте Зангиеве из Северной Осетии, который создал копию гоночного болида Lotus Seven. Тогда герой нашего материала, в котором мы разбирались, как поставить такую "самоделку" на учёт в ГИБДД, заявил, что хочет получить патент и делать такие машины на заказ. Один пункт выполнен - патент получен.

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля за авторством Зангиева Роберта Константиновича. В документах транспортное средство обозначено как "автомобиль прогулочный".

Копия Lotus Seven Зангиева создана на базе металлического каркаса, панели кузова изготовлены жителем Алагира самостоятельно из стекловолокна.

Фото: Роспатент

Двигатель и трансмиссия были взяты от старой "Нивы" (ныне - Lada 4x4), которую Зангиев купил за несколько тысяч рублей. Агрегат был "откапитален".

Все решения и узлы автомобиля, за исключением мотора и коробки, спроектированы и выточены осетинцем самостоятельно - за плечами более 30 лет опыта работы токарем.

"Российская газета" на примере автомобиля Зангиева рассматривала проблемы сертификации таких транспортных средств, которую необходимо пройти, если ставить производство машин на поток.