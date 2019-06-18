С первого июня в России вступили в силу новые "Правила внесения изменений в конструкцию колесных транспортных средств", которые в той или иной мере коснулись всех автомобилистов. Для уникального мастера из Северной Осетии Роберта Зангиева, который собрал настоящий гоночный болид, изменения "Правил" оказались особенно актуальными.На примере этого мастера корреспонденты "РГ" попытались разобраться, как можно официально поставить на учет в ГИБДД машину, если сделал ее сам, и какие переделки в "железном коне" по новым правилам теперь обязательно нужно регистрировать.

...Увидеть легендарный Lotus Seven - знаменитый гоночный болид XX века - в Алагире, городке с населением 20 тысяч человек, в 54 километрах от Владикавказа, - это все равно что наблюдать космический шаттл, приземлившийся во дворе. Тем не менее уникальное авто стоит в мастерской Зангиева. Причем владелец автомобиля изготовил все детали вручную.

Элементы кузова вылиты из стеклопластика, технические узлы - выточены или сварены. И только двигатель и коробка передач принадлежали другим машинам.

- За несколько тысяч рублей я купил старенькую "Ниву", - рассказывает Роберт. - Разобрал полностью, включая движок, отрегулировал и снова собрал. Двигатель и трансмиссию как раз и использовал для создания Lotus Seven.

Построить собственную машину он мечтал с детства, когда впервые увидел каталог моделей знаменитых автомобилей мира. Однако смог это сделать только спустя многие годы, будучи уже отцом троих детей и высококвалифицированным токарем-фрезеровщиком с 30-летним стажем работы.

К воплощению мечты Роберт подошел обстоятельно - сначала построил во дворе дома мастерскую, которую оборудовал всем необходимым. И только потом приступил к делу. Он увлеченно рассказывает, как мастерил слепки из гипса, которые затем заливал стекловолокном, и получал нужные детали. Раму кузова и некоторые другие элементы сварил из металлических балок, выточил или отлил из металла. При этом удивляет инженерная точность, с которой это создано: симметрично, абсолютно идеально и также ювелирно подогнано друг к другу. Ни за что не скажешь, что каждый узел болида создан вручную. Кажется, будто он собран на заводском конвейере Caterham Cars в Англии - и никто нас в этом не переубедит!

- Когда выезжаю за ворота, все, конечно, удивляются, - признается Зангиев. - Но ГИБДД никогда не останавливала. Недавно даже принял участие в автопробеге в честь Дня Победы - от Владикавказа до Эльхотских ворот, где были остановлены немцы на Кавказе. Разгоняться машина может до 120 километров в час, но когда мчишься с такой скоростью, то кажется, будто летишь на ракете - ведь кузов открытый (смеется). Можно и быстрее (мощность позволяет), но страшно. Хотя в самой машине у меня сомнений нет, она не поломается внезапно на трассе. Я вообще очень аккуратный водитель и просто не выезжал бы, если существовали бы хоть малейшие подозрения в неожиданной поломке.

Увидеть легендарный гоночный болид в городке с населением 20 тысяч человек - это все равно что наблюдать приземление космического шаттла во дворе

Автомобиль, созданный Робертом Зангиевым, уникален тем, что все узлы и соединения четырехколесного агрегата (кроме двигателя и трансмиссии) спроектированы и выточены конструктором как авторские, без дублирования существующих инженерных решений. Фактически это гоночный болид, созданный из ничего - только благодаря знаниям об устройстве автомобиля. Сам Роберт хочет получить патент на разработанные конструкции и дизайн автомобиля, а в перспективе - делать такие эксклюзивные машины на заказ. Только вот клиентов в окрестностях пока не наблюдается.

Одной из самых больших проблем для таких машин, как Lotus Seven у Роберта, является их официальная регистрация. Это требует очень много и времени, и средств.

- Для подобных машин специальный техрегламент, действующий в нашей стране, требует получить Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), - рассказывает директор НИИ Центра технической экспертизы государственного научного центра ФГУП "НАМИ" Андрей Васильев. - Этот документ выдается только испытательными лабораториями. Причем сама машина должна соответствовать требованиям безопасности, действующим на момент оформления СБКТС (например, иметь экологический уровень выхлопа газов "Евро-4" или быть оснащенной системой ГЛОНАСС и так далее). Во ФГУП с подобными вопросами обращаются часто. Но поскольку автомобили нередко не соответствуют требованиям безопасности или их сложно доставить через всю страну в московскую испытательную лабораторию, реальное оформление таких автомобилей - крайне редкий случай.

По словам Васильева, главная проблема, с которой сталкиваются автоконструкторы, создавшие собственный болид, - несоответствие транспортного средства установленным в России требованиям безопасности.

Большинству автовладельцев, которые хотят переделать или даже просто украсить свою машину серийной модели, теперь тоже будет значительно сложнее поставить ее на учет. В соответствии с новыми "Правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств", вступившими в силу с первого июня, перед тем как начать переделывать свое авто, надо сначала пройти экспертизу и получить соответствующее заключение "о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства". Это такое официальное разрешение на то, чтобы начать переделку. Но после этого владельцу машины надо будет еще сходить в ГИБДД и оформить заявление на внесение изменений в конструкцию автомобиля. Причем "железного коня" будут внимательно осматривать. И только затем можно приступать к переделке, причем с учетом тех требований, которые были написаны в экспертизе.

После того как модернизация машины успешно завершена, автовладельцу придется оформить еще целый ворох документов. В том числе - пройти техосмотр в аккредитованных ПТО и получить диагностическую карту, а также оформить протокол технической экспертизы после того, как изменения в машине будут сделаны. Причем новая редакция "Правил" трактует переделки настолько широко, что, по оценкам экспертов, под них могут подпадать даже такие незначительные вещи, как установка молдингов или защищающих карнизов на окнах.

После того как все документы оформлены, а экспертизы пройдены, владельцу машины надо будет вновь явиться в ГИБДД и уже получить Свидетельство о соответствии измененной конструкции автомобиля безопасности. Причем эти данные о переоборудовании будут вноситься в ПТС и Свидетельство о регистрации автомобиля.

И только после всего этого Госавтоинспекция может признать модернизацию правомерной.

Восемь лет на мечту

На создание уникального четырехколесного агрегата у Зангиева ушло почти восемь лет - с учетом постройки специализированной мастерской. Однако Роберт говорит, что сейчас сделать новую машину с учетом имеющихся наработок получилось бы в десятки раз быстрее. На проектирование и создание алагирского варианта Lotus Seven ушло в общей сложности около 250 тысяч рублей, но на данный момент его стоимость составляет около двух миллионов рублей.

Мнение

Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России:

- Для создания такой машины, какую сделал Роберт Зангиев, нужен действительно талант Кулибина. Можно увидеть, как автомобили собирают на заводе, но настолько точно подогнать детали, собрать все воедино - да вдобавок чтобы все работало... Представляете, насколько это сложно?! По моим данным, сейчас в России есть не более трех-четырех вот таких авто, собранных людьми самостоятельно. В основном их делают умельцы из регионов. В Москве и Санкт-Петербурге подобные технические шедевры почти не встретишь. Трудно сказать, насколько востребованным может быть создание подобных эксклюзивных машин на заказ. На мой взгляд, сейчас на это пока нет спроса.

Конструктор для взрослых

Lotus Seven впервые представили публике в 1957 году как машину для Британских клубных гонок. Однако из-за небольшой массы и простоты конструкции болид уже с 1958 года начал продаваться в разобранном виде - чтобы его покупатели могли собрать машину дома самостоятельно. Получался такой большой конструктор для взрослых: двигатель отдельно, рама отдельно, трансмиссия, части кузова, фары...

Для многих это стало настоящим увлечением. Компания Lotus продавала свою модель до 1972 года, после чего уступила все права на нее концерну Caterham Cars, который выпускает гоночные болиды и комплекты для их самостоятельной сборки до сих пор. Благодаря простоте конструкции этой гоночной машины энтузиасты по всему миру создали много реплик легендарного болида.