МИД РФ вернул Украине ноту протеста в связи с посещением Путиным Крыма

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста в связи с посещением Владимиром Путиным проходивших в Крыму на этой неделе военно-морских учений. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, какие-либо основания для рассмотрения данного протеста отсутствуют.

"Украинской стороне надо, наконец, принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", - говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве напомнили, что российский президент и другие официальные лица "не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты РФ".

Путин в четверг в Севастополе наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. В ходе крупномасштабных маневров проводились стрельбы ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".