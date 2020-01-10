В Крыму оценили планы запуска прямых рейсов Симферополь - Ереван

По словам председателя комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, авиакомпания "Икар" уже больше чем на половину выполнила необходимую работу для запуска прямых рейсов Симферополь - Ереван. Согласно выданному допуску, самолеты будут в Армению летать семь раз в неделю.

- Авиакомпания получила все согласования и сейчас работает с аэропортами Симферополя и Еревана, - уточнил Черняк. - До весны им надо заключить договоры на обслуживание бортов, на их постановку в расписание, получение слотов, размещение экипажей. Как считает Черняк, санкционный режим, введенный против Крыма странами ЕС и США, не повлияет на эти планы.

- Рейсы планируется осуществлять российская компания, а Армения - это не Европа, поэтому санкции здесь не действуют, - считает Черняк. - Понятно, что перевозчика могут внести в санкционный список, но для авиакомпании помех в этом нет, потому что и рейсов в Европу у них нет. А следующий этап - осуществление прямых рейсов из Симферополя в Стамбул. Я думаю, после успешного запуска "Турецкого потока" решение этого вопроса ускорится.

В то же время министр транспорта Крыма Сергей Карпов предпочел пока не комментировать перспективы прямых международных рейсов из Крыма. "Давайте попозже к этому вопросу вернемся, когда будет ясность", - предложил министр. А вот в аэропорту Симферополя к обслуживанию международных рейсов готовы.

- Инфраструктура аэропорта Симферополь предусматривает возможность обслуживания международных рейсов, - пояснил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. - В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку. Аэропорт Симферополь обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.

В свою очередь, населяющие полуостров армяне, как и все крымчане, изголодавшиеся по удобным в турпоездках прямых авиаперелетах, решение Росавиации приветствуют.

- На самом деле все проживающие в Крыму армяне - а это более 20 тысяч человек - уже пять лет ждут возможности напрямую добраться до Родины, - заявил "РГ" председатель "Региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым" Георгий Акопян. - Сейчас приходится ехать окольными путями - на машине до Краснодара, и уже оттуда самолетом в Ереван. И сейчас очень не хочется сглазить, потому что речь об этом много раз заходила, и на полпути останавливались.