В Крыму рассказали, как исправят плачевную ситуацию в здравоохранении

В Крыму запросят у федеральных властей средства на семь объектов здравоохранения, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания населения. Об этом заявил после совещания с руководством Крыма и Севастополя глава РК Сергей Аксенов.

- По поручению президента и вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака мы до 1 марта сформируем перечень дополнительных объектов водоснабжения, водоотведения, - сказал Аксенов. - И будет принято решение о строительстве еще семи объектов здравоохранения. Это больница в Феодосии, три поликлиники в Симферополе и одна в Керчи, перинатальный центр в Симферополе. График подготовки проектно-сметной документации будет согласован с правительством РФ в ближайшее время.

Козак, в свою очередь, заверил, что все медучреждения полуострова к 2022 году будут на 100 процентов соответствовать федеральным стандартам, несмотря на то что многие из них сильно обветшали с украинских времен. Всего в программу модернизации здравоохранения республики включено около 1,8 тысячи объектов. Это и ремонт учреждений, и установка 213 новых ФАПов и амбулаторий за два предстоящих года.

- Будет полностью закрыта потребность в новой технике и модернизации здравоохранения, - отметил Аксенов. - И эту улучшит пропускную способность нашего первичного звена, в первую очередь поликлиник.

Также за два года Республика Крым приобретет около 600 квартир для "узких" специалистов.

Сегодня на совещании в Ялте президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние отрасли здравоохранения. "Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены", - констатировал Путин, добавив, что ситуация в этой сфере в Крыму хуже, чем в целом по России.