Правительство Москвы оформляет годовую подписку на исторический журнал "Родина" для всех столичных школ. Первые номера издания уже поступили в библиотеки. По мнению многих преподавателей истории, это важный шаг, который поможет школьникам знакомиться с событиями прошлого не только с помощью учебников и научных работ, но и через воспоминания, документы, дневниковые записи.

Читая интересные статьи о ярких личностях, узнавая малоизвестные детали из жизни людей прошлых эпох, дети эмоционально вовлекаются в изучение истории и перестают воспринимать этот предмет как нагромождение сухих фактов и дат. Так, например, школьники и учителя из Перми, вдохновившись материалами "Родины", создали целый фильм на основе дневниковых записей детей, переживших первую блокадную зиму в Ленинграде.

"Российская газета" побывала в московской школе номер 920 и средней общеобразовательной школе имени Героя России А.Г. Монетова, расположенной в подмосковном поселке Дубровицы. Учителя, уже знакомые с "Родиной", рассказали, как они используют материалы журнала при проведении уроков и как такая подача информации помогает заинтересовать школьников историей своей страны.