Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
10 января 2020 г. 18:00
Общество
Видео: Алексей Петров, Дмитрий Балта
Текст, видео: Анна Малинина

"Родина" приходит в школы

Учителя рассказали, как журнал "Родина" помогает изучать историю

Правительство Москвы оформляет годовую подписку на исторический журнал "Родина" для всех столичных школ. Первые номера издания уже поступили в библиотеки. По мнению многих преподавателей истории, это важный шаг, который поможет школьникам знакомиться с событиями прошлого не только с помощью учебников и научных работ, но и через воспоминания, документы, дневниковые записи.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Евгений Ямбург: Учитель истории обязан удивлять

Читая интересные статьи о ярких личностях, узнавая малоизвестные детали из жизни людей прошлых эпох, дети эмоционально вовлекаются в изучение истории и перестают воспринимать этот предмет как нагромождение сухих фактов и дат. Так, например, школьники и учителя из Перми, вдохновившись материалами "Родины", создали целый фильм на основе дневниковых записей детей, переживших первую блокадную зиму в Ленинграде.

"Российская газета" побывала в московской школе номер 920 и средней общеобразовательной школе имени Героя России А.Г. Монетова, расположенной в подмосковном поселке Дубровицы. Учителя, уже знакомые с "Родиной", рассказали, как они используют материалы журнала при проведении уроков и как такая подача информации помогает заинтересовать школьников историей своей страны.

Темы дня:
#видео
#журнал Родина
#ЕГЭ