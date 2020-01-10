Санитарный контроль усилен на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с КНР из-за вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В связи с празднованием китайского Нового года специалисты ожидают увеличение количества внутренних и международных поездок в КНР. Контроль усилен с целью недопущения распространения случаев заболеваний пневмонией на территории РФ.

По данным на девятое января, в городе Ухань зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии. Накануне появилась информация, что у 15 заболевших определен новый вид короновируса. В результате лабораторных исследований китайским эпидеомиологам удалось не только обнаружить новый вирус, но и установить весь его геном. Исследования продолжаются. Фактов заражения от человека к человеку не зарегистрировано. Многие случаи заболевания связаны с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда с опасным диагнозом были госпитализированы 27 человек. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.