СМИ: Власти Ирана в субботу объявят предварительную причину крушения Boeing

Власти Ирана планируют в субботу официально объявить предварительную версию катастрофы украинского Boeing-737. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к процессу расследования инцидента.

"Завтра при участии иностранных и иранских представителей состоится заседание Комиссии по расследованию авиационных катастроф, по результатам которого будет объявлена предварительная причина крушения лайнера", - сказал собеседник агентства.

При этом источник подчеркнул, что любые инсинуации относительно возможных причин авиакатастрофы до официального объявления итогов расследования являются безосновательными.

Напомним, что в США и ряде других государств, основываясь на неподтвержденных разведданных предполагают, что причиной падения украинского лайнера могла стать ракета, случайно выпущенная силами иранских ПВО. Власти Ирана исключают такую вероятность и указывают на технические причины, которые привели к крушению самолета.

Напомним, восьмого января Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который рано утром вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев, через несколько минут совершил крушение. Все находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, и Великобритании и Афганистана.