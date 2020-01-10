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10.01.2020 00:35
Рубрика: В мире

Трамп больше не считает теорию глобального потепления обманом

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом. Об этом он сообщил в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По словам Трампа, он хочет, чтобы были чистый воздух и чистая вода. "Окружающая среда очень важна для меня", - цитирует ТАСС американского лидера.

Президент США всегда был известным скептиком в области изменения климата. Он не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления и тот факт, что изменение климата на Земле происходит из-за воздействия человека. По мнению Трампа, некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими мотивами.

В июне 2017 года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. По мнению хозяина Белого дома, выполнение положений этого документа может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. В ноябре 2019 года США направили официальное уведомление ООН о выходе из соглашения.

В мире США Общество Экология Дональд Трамп

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