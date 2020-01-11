Boeing устанавливал дефектные детали на самолеты

За установку некачественных деталей компания Boeing заплатит 5,4 миллиона долларов. Данный штраф является дополнением к предыдущему решению, которое Федеральное авиационное управление США (ФАУ) приняло 6 декабря. Тогда, напомним, речь шла о сумме 3,9 миллиона долларов.

Отмечается, что одна из крупнейших авиастроительных корпораций обманула клиентов, представив некачественные детали, как пригодные для эксплуатации. Об этом пишет ТАСС.

Проведенная в июне 2019 года проверка показала, что на 178 самолетах Boeing 737 MAX и на 133 лайнерах Boeing 737 NG были установлены компоненты, которые "могут быть подвержены преждевременному выходу из строя". А появившиеся трещины могут привести к повреждению воздушного судна в полете.