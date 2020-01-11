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11.01.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Легендарный Hummer готов к возрождению

Текст: Константин Руссов
Ранее выпускавшийся Hummer H3T Alpha. Фото: Пресс-служба Hummer. Ранее выпускавшийся Hummer H3T Alpha. Фото: Пресс-служба Hummer.
Ранее выпускавшийся Hummer H3T Alpha. Фото: Пресс-служба Hummer.

История автомобилей Hummer похожа на житие Волан-де-Морта: их слава гремела в прошлом, потом их обратили в прах и предпочли не вспоминать какое-то время, а сейчас они вот-вот снова материализуются. Причём это может произойти в самое ближайшее время.

В начале февраля в США стартует Супербоул - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Миллионы следят за соревнованиями и на стадионах нет свободных мест - идеальное время для трансляции рекламы.

Фото: London Electric Vehicle Company.
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Автомобильные бренды традиционно готовят серию видеороликов, в создании которых принимают участие лучше специалисты. Как сообщает The Wall Street Journal, именно во время Супербоула General Motors объявит о возвращении Hummer, а в ролике примет участие звезда баскетбола Джеймс Леброн.

Издание подтверждает циркулировавшие до этого слухи о том, что первой моделью Hummer станет пикап, разумеется, без ДВС, а с электроприводом. Есть один нюанс - автомобиль может стать членом модельной линейки GMC. В любом случае, электрический пикап - отличная идея для рестарта бренда. Напомним, что аналогичные предложения есть у Rivian, Bollinger, Tesla, Ford.

Производство Hummer будет налажено на заводе GM в Детройте, в который, согласно новому контракту с UAW (Объединённый профсоюз рабочих автомобильной промышленности), будет инвестировано 3 миллиарда долларов.

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