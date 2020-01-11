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Меган Маркл будет озвучивать мультики для Disney ради спасения слонов

Новости
    11.01.2020, 19:45
Текст:   Богдан Бобров

Меган Маркл - супруга британского принца Гарри - подписала контракт с компанией Disney. Об этом сообщает газета The Times.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно изданию, представительница королевской семьи займется озвучиванием персонажей для будущих мультипликационных проектов.

По информации источника, все заработанные средства Герцогиня Сассекская направит благотворительным организациям по защите дикой природы.

В частности, фонду "Слоны без границ", который занимается защитой этих животных от браконьеров.

Напомним, не так давно звездная чета объявила о сложении полномочий для прекращения исполнения обязанностей "старших" членов королевской семьи. Решение было продиктовано, в том числе, желанием работать самостоятельно и обрести финансовую независимость.

Стоит отметить, что принц Гарри в настоящее время является шестым в очереди престолонаследия.

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