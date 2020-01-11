Меган Маркл будет озвучивать мультики для Disney ради спасения слонов

Меган Маркл - супруга британского принца Гарри - подписала контракт с компанией Disney. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно изданию, представительница королевской семьи займется озвучиванием персонажей для будущих мультипликационных проектов.

По информации источника, все заработанные средства Герцогиня Сассекская направит благотворительным организациям по защите дикой природы.

В частности, фонду "Слоны без границ", который занимается защитой этих животных от браконьеров.

Напомним, не так давно звездная чета объявила о сложении полномочий для прекращения исполнения обязанностей "старших" членов королевской семьи. Решение было продиктовано, в том числе, желанием работать самостоятельно и обрести финансовую независимость.

Стоит отметить, что принц Гарри в настоящее время является шестым в очереди престолонаследия.