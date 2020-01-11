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Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес 40 миллионов за клевету

Новости
    11.01.2020, 13:50
Текст:   Олег Усков

Экс-труженица пилона Саманта Барбаш, чья история стала основой для художественного фильма "Стриптизерши" (Hustler) с Дженнифер Лопес в одной из главных ролей, подала на создателей картины в суд - за клевету. С требованием 40-миллионной компенсации. Об этом сообщает The Rolling Stones.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Барбаш, чей образ перенесла на экраны Лопес, утверждает, что не давала создателям картины прав пересказать на экранах ее историю. Хотя те и пытались с ней договориться, предлагая смехотворную сумму.

Более того - героиня Лопес вышла слишком похожей на "первоисточник". Так что все происходящее Барбаш теперь порочит и страшно оскорбляет.

В результате сторона Барбаш требует не только выплат за причиненные моральные страдания, но и судебного запрета на распространение ленты.

В комментарии изданию представитель компании STX Films отметил, что с иском они еще не ознакомились, но в любом случае намерены отстаивать свое права рассказывать истории, в основе которых - факты из открытых источников. А именно - статья в New York Magazine 2015 года The Hustlers at Scores.

Отмечено, что Барбаш начала возмущаться еще до премьеры ленты, заявляя, в частности, что вообще никогда стриптизершей не работала - кругом сплошные враки.

В центре сюжета "Стриптизерш" - две танцовщицы, вставшие на криминальную дорожку по обворовыванию клиентов-бизнесменов. Далее тандем был уличен, Барбаш признали виновной и приговорили к пятилетнему тюремному сроку условно.

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