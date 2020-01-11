Украина передала Ирану образцы ДНК родственников погибших в крушении Boeing

Министерство внутренних дел Украины передало Тегерану образцы ДНК родственников украинских граждан, погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который сбили ПВО Ирана.

Министерство ожидает от иранской стороны идентификации тел погибших и возвращения их в Киев, сообщает портал strana.ua.

Между тем в субботу ожидается обращение президента Владимира Зеленского к украинскому народу по поводу катастрофы самолета МАУ. Заявление состоится после консультаций президента с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, информировала пресс-служба президентского офиса.

Напомним, в субботу Иран признал, что по ошибке сбил украинский лайнер, приняв его за американскую крылатую ракету. Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Военные пояснили, что оператор пусковой установки не смог принять правильное решение в условиях ограниченного времени.