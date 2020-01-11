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Рубрика: В мире

Уволенный глава Boeing не получит 39 миллионов долларов

Ушедший в отставку глава корпорации Boeing не получит "золотой парашют". Ранее телеканал ABC сообщал, что Деннису Мюленбургу выплатят 39 миллионов долларов. Некоторые источники заявляли, что сумма выходного пособия может быть еще больше.

Фото: EPA/GARY HE
Boeing устанавливал дефектные детали на самолеты

Но данная информация не соответствует действительности, пишет РИА Новости, ссылаясь на документы компании. При этом Мюленбург сможет сохранить часть активов, которые он накопил за 30 лет работы в Boeing (29,4 миллиона долларов).

Напомним, в конце декабря 2019 года Совет директоров американской корпорации решил, что для восстановления доверия необходимы радикальные перемены. И отправил в отставку Мюленбурга, который руководил компанией 4 года.

Сейчас одна из крупнейших авиастроительных компаний - в глубочайшем кризисе.

Отправными точками стали крушения лайнеров 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Позже проблемы наметились и на других фронтах. Из-за сбоя разработанный Boeing новый космический корабль Starliner не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

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