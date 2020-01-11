В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата

В Вашингтоне считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и после этого покинула страну, пользуясь дипломатическим иммунитетом.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя госдепартамента. По его словам, использование договора об экстрадиции для того, чтобы попытаться силой вернуть супругу дипломата США, "создаст в высшей степени беспокоящий прецедент". Собеседник отметил, что у двух стран прочные отношения в правоохранительной сфере, однако с учетом обстоятельств этого дела в Вашингтоне убеждены, что запрос об экстрадиции "крайне неуместен".

В госдепе также отметили, что американская сторона продолжает искать варианты для разрешения этой ситуации, однако позиция США в вопросе выдачи остается неизменной.

Напомним, в пятницу вечером министерство внутренних дел Великобритании направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас. ДТП, которое спровоцировала жена дипломата, произошло в августе прошлого года. Сакулас, нарушив правила, выехала на встречную полосу, где сбила 19-летнего Гарри Данна, ехавшего на мотоцикле. Супруга дипломата скрылась с места происшествия, а позже бежала на родину. Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, уже выразили Соединенным Штатам возмущение в связи с поступком Сакулас и поведением американских властей в этой ситуации.