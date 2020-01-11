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Рубрика: В мире

В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Вашингтоне считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и после этого покинула страну, пользуясь дипломатическим иммунитетом.

Фото: iStock
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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя госдепартамента. По его словам, использование договора об экстрадиции для того, чтобы попытаться силой вернуть супругу дипломата США, "создаст в высшей степени беспокоящий прецедент". Собеседник отметил, что у двух стран прочные отношения в правоохранительной сфере, однако с учетом обстоятельств этого дела в Вашингтоне убеждены, что запрос об экстрадиции "крайне неуместен".

В госдепе также отметили, что американская сторона продолжает искать варианты для разрешения этой ситуации, однако позиция США в вопросе выдачи остается неизменной.

Напомним, в пятницу вечером министерство внутренних дел Великобритании направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас. ДТП, которое спровоцировала жена дипломата, произошло в августе прошлого года. Сакулас, нарушив правила, выехала на встречную полосу, где сбила 19-летнего Гарри Данна, ехавшего на мотоцикле. Супруга дипломата скрылась с места происшествия, а позже бежала на родину. Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, уже выразили Соединенным Штатам возмущение в связи с поступком Сакулас и поведением американских властей в этой ситуации.

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