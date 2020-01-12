Ford доказал, что новый Bronco будет настоящим внедорожником

Ford опубликовал видео, в котором Bronco шестого поколения рассекает по местности со сложным рельефом, прекрасно с ним справляясь.

"Пока поклонники ждут премьеру модели, наши инженеры неустанно трудятся, чтобы оправдать ожидания каждого", - говорится в сообщении компании.

Мировая премьера Ford Bronco состоится весной 2020 года. По предварительной информации, внедорожник создан на рамной конструкции и обещает бескомпромиссные внедорожные способности (берегись, Jeep Wrangler). Часть кузовных панелей будет изготовлено из алюминия, причём некоторые из них можно будет снимать. Для чего и почему - об этом нам расскажут маркетологи компании, и уже довольно скоро.

Под капотом, скорее всего, окажется EcoBoost объёмом 2.3 литра мощностью более 270 л.с. В пару к нему определят 10-ступенчатый "автомат". Есть предположения, что в гамме также будет присутствовать бензиновый мотор с отдачей, превышающей 325 л.с. Маловероятно, что Ford предложит дизель, а вот появление гибридной версии - вопрос почти решённый.

Ориентировочная стоимость Ford Bronco - 30-40 тысяч долларов, что на уровне конкурентов. Например, Jeep Wrangler в США стоит от 28 295 долларов, Toyota 4Runner - от 36 020 долларов.