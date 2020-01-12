Камазовские "мушкетеры" заняли весь пьедестал седьмого этапа "Дакара"

Если следовать логике трудовых будней, то можно считать, что для героев многодневного ралли "Дакар-2020", половина пути которого уже позади, они начались в воскресенье, 12 января, в бескрайних лабиринтах Саудовской Аравии.

История увлекательной гонки, которая получила в прошлом столетии свое название по имени столицы африканского Сенегала, подарила за истекшие четыре десятка лет целую энциклопедию обладателей "Золотого бедуина", в которой почетное место занимают и камазовские профессионалы.

А новый директор "Дакара" Давид Кастера справедливо утверждал, что новая страница в истории автомарафона, который успел за последние одиннадцать лет исколесить и гостеприимные государства Южной Америки, "хоть и крутой вызов для его организаторов, но представляет безграничные возможности для ее участников".

И действительно, аргументов для географического виража у организаторов было в этот раз предостаточно. Во-первых, автоспорт в королевстве на высочайшем пьедестале. Достаточно напомнить, что Эр-Рияд запомнился фанатам автопрома и Гонкой чемпионов, в которой асы из списка международных лидеров состязаний сражались друг с другом, и заездами электрической Формулы-Е. В актив королевству следует занести и крупные внедорожные соревнования, включая Hail International Rally.

Авторитетно заявили о себе на престижных соревнованиях и саудовские мастера вождения тяжелых грузовиков. Местные издания не забывают напомнить и о том, что именно Язид Аль-Раджи выиграл два года назад марафон "Шелковый путь", который соединяет маршруты России, Монголии и Китая.

Итак, седьмой стартовый день отправил гонщиков из Эр-Рияда в сравнительно небольшой городок Вади Аль-Давасир. Организаторы заранее предупредили, что предстояло преодолеть коварство 546-километрового спецучастка между дюн и бездорожья, в котором капканы ожидали и штурманов из-за капризов местной навигации.

Но оставшимся на экваторе борьбы после предыдущего броска к цели гонщикам это только добавило адреналина. Не случайно пресс-служба "Синей Армады" после победы в пятницу экипажа Андрея Каргинова приводит его слова: "навигация сложная, но все в порядке, всем экипажем работаем над штурманством".

"Мы довольны результатом, несмотря на небольшие проблемы в начале гонки. Главное теперь - довезти результат", - добавил его коллега по команде Антон Шибалов, который вторым пересек финишную черту шестого этапа.

Подарком судьбы можно считать и возвращение в строй экипажа "Синей Армады" Эдуарда Николаева, который продолжил прерванный было накануне "полет". Организаторы ралли одобрили в субботу заявку на его возвращение в гонку после возникших технических проблем с камазовской машиной в начале пятничного заезда. Правда, на старт команда вышла последней как участник классификации Dakar Experience.

Именно командный дух в столь экстремальных условиях, утверждают ветераны гонок, единственный проверенный временем путь к заветному пьедесталу. И с этим тезисом трудно поспорить. Ведь по-настоящему заводских команд на знаменитом ралли сейчас раз-два и обчелся.

Экипажи "Камаз-мастер" в третий раз заняли в воскресенье весь пьедестал на этапе "Дакара", подтвердила пресс-служба гонок. Первым к финишу пришел экипаж Андрея Каргинова, в его протоколе зафиксировано лучшее время дня: 5 часов 1 минута и 2 секунды. Всего на три секунды от него отстал Дмитрий Сотников, а третье место занял экипаж "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова (+2.05).

В зачете грузовиков, пояснили в команде лидеров гонки, Каргинов упрочил свое лидерство, преодолев все семь этапов за 30 часов 6 минут 45 секунд, а его ближайшим преследователем стал Шибалов, который отстает на 21 минуту 12 секунд. Третьим идет белорусский экипаж МАЗ под управлением лидера "Красных зубров" Сергея Вязовича (+46.39).

Многие обозреватели признают, что только экипажи Союзного государства из Набережных Челнов и МАЗ-Спортавто составляют привилегированный дуэт победителей. Остальные участники на тяжеловесах, констатируют эксперты гонок, выступают, чаще всего, заручившись поддержкой крупных европейских производителей или частных компаний.

Как обычно, мощным фронтом выступают на "Дакаре" российские большегрузы. Раньше на камских машинах, уточняют эксперты, стояли крупные моторы Liebherr V8, но после того, как организаторами ралли рабочий объем был ограничен 13 литрами, на смену ему пришел "рядный двигатель" в 980 лошадиных сил, благодаря которому уже в Перу экипажи камазовцев выиграли без серьезных проблем. Кстати, уточняют порталы, следующее поколение гоночных машин, по словам генерального директора Сергея Когогина, будет носить и новый облик кабин серии К5.

Главным сюрпризом многодневных гонок специалистами были названы и капотные белорусские МАЗы, которые были впервые показаны ровно два года назад. Тогда многие эксперты посчитали, что модель "Красных зубров" получилась и впрямь идеальной. Вот и на шестом этапе их пилот оказался третьим в общем зачете, правда, отставая от друзей и соперников по СГ больше, чем на полчаса. "Поначалу мы лидировали, но на камнях пробили колесо, поменять быстро не получилось, словили еще два прокола, подкачка справлялась еле-еле... ", - рассказали в команде.

Зато Сергей Вязович решил быть более откровенным. "Стало очевидным, почему мы проигрываем россиянам в последнее время. Не выходим на "максималку", - признался лидер команды. - Выжали максимум, атаковали изо всех сил. В принципе и дюны несложные, но мы были не конкурентными по двигателю. У нас максимальная скорость была только 120-130 км/час, сейчас мы ничего с этим поделать не можем", - констатировал ветеран.

Нет предела для совершенства, не забывают повторять участники ралли. Вот и судейские протоколы "Дакара" тоже находятся в полном согласии с этим резоном. Пока белорус Алексей Вишневский на МАЗе финишировал в пятницу только восьмым. Строчкой ниже с разницей в три минуты завершил заезд и еще один пилот "Красного зубра" Александр Василевский.

Кстати, на шестом этапе, сообщили местные новостные порталы, произошло редкое для подобных трасс ЧП. В аравийских дюнах нашли друг друга нидерландский пилот грузовика Мартин ван ден Бринк и чешский внедорожник Томаша Уредничека. Именно его автомобиль не смог с первой попытки взять дюну, забуксовав, и пилот резко взял вправо. Как раз в этот момент мимо пролетал грузовик Бринка, который своей массой зацепил внедорожник. "Наша машина уничтожена", - только и смог с огорчением сообщить Уредничек для блога LoveDakar.

Что и говорить, битв без потерь не бывает, а многодневный марафон остается чрезвычайно сложным испытанием для спортсменов. 12 января на трассе после аварии остановилось сердце у 40-летнего мотоциклиста из Португалии Пауло Гонсалвеша, для которого это был уже тринадцатый "Дакар". А в траурном протоколе воскресного дня лучшее время у пилотов в мотоциклетных шлемах зафиксировано у испанца Хуана Барреда Борта, вторым на финише оказался австриец Маттиас Валькнер, а третьим - аргентинец Лусиано Бенавидес. Правда, в общем зачете майка лидера остается на плечах американца Рикки Брабека.

Гонки, увы, констатируют аналитики, требуют постоянного преодоления собственной усталости. Вот и у мотовездеходов, судя по итогам пятничного протокола, сменился лидер перед долгожданным днем отдыха. А жаль, ведь именно в этом зачете главной надеждой российских болельщиков оставался победитель "Дакара" 2017 года Сергей Карякин.

Еще после спецучастка в четверг он возглавлял общий зачет, однако удержать позиции не сумел и опустился на третью строчку. "Возникли технические проблемы - при максимальной скорости в 130 км/час наша багги не могла разогнаться больше 110 км. Были и остановки - меняли ремень вариатора, одно колесо. Задние колеса стояли криво, и, возможно, из-за этого не получалось выйти на максимальную скорость", - поделился техническими проблемами штурман уральского пилота Антон Власюк.

И вновь трибуны дружно скандировали сегодня прославленному трио автогонщиков. Воскресный этап добавил оптимизма испанскому пилоту Карлосу Сайнсу-старшему, а вторым, на сей раз, оказался неугомонный катарец Нассер Аль-Аттия, бронзовый результат показал на финише французский пилот Стефан Петерансель. К сожалению, уральский пилот на "Мини" Александр Доросинский, который долгое время был тренером Сергея Карякина, пока так и не смог подняться выше второй десятки в зачете, а еще один наш гонщик Денис Кротов занимал накануне даже 22-ую позицию.

Остается напомнить, что в понедельник участники ралли во второй раз выйдут на старт кольцевого маршрута. Восьмой этап, судя по плану дирекции гонок, будет кружить на этот раз в окрестностях Вади Аль-Давасира со спецучастком в 474 километра.