Путин и Макрон обсудили Ливию, Иран, Сирию и Украину

Президенты России и Франции провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, подробно рассмотрена ливийская проблематика.

Лидеры подчеркнули важность соблюдения объявленного с 12 января режима прекращения огня и подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию.

Главы государств намерены всемерно способствовать успешному проведению международной конференции по Ливии, запланированной в Берлине.

Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались за продолжение усилий по сохранению СВПД.

Кроме того, главы государств затронули вопросы внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии. А также договорились о продолжении личных контактов.