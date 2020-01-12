Америка решила взорвать Иран изнутри

В это же время посол Британии в Иране Роб Макэйр отправился на прогулку к Технологическому университету иранской столицы, где проходила акция памяти жертв недавней авиакатастрофы. Другого времени и места выразить свою скорбь британский дипломат, разумеется, не нашел. Версии в отношении того, чем занимался мистер Макэйр, оказавшись в толпе демонстрантов, диаметрально разнятся. Дипломат утверждает, что ушел через 5 минут после того, как люди начали скандировать антиправительственные лозунги. Но иранские информагентства дают совершенно иную картину: по их сведениям, посол активно фотографировал и опрашивал участников акции, беседуя с ними на фарси. И только когда к нему подошли представители сил безопасности, мистер Макэйр перешел на английский, вышел из толпы, после чего был задержан.

Об этом факте британский посол позже сообщил прессе с искренним возмущением: "Арестовывать дипломатов - это, конечно, незаконно в любой стране". Свой вечерний променад на антиправительственный митинг мистер Макэйр вмешательством во внутренние дела иностранного государства, конечно, не считает. С точки зрения Форин офиса, такое поведение главы британского диппредставительства, который не смог найти иного, менее людного места или подождать до утра, чтобы выразить свою скорбь - вполне естественное, а вот его задержание за участие в незаконном митинге - "нарушение международного права". Американский Госдепартамент в своих оценках пошел еще дальше - потребовал, чтобы иранские власти извинились за то, что вывели британского посла с митинга. Все логично: Трамп поддержал протестующих в Иране с помощью твитов, специально переведенных на фарси, британский посол пришел это сделать лично.

Легко представить какую бурю негодования вызвали бы аналогичные действия со стороны любого зарубежного лидера, тем более - дипломата в отношении акций протеста проходящих в США или на Альбионе, какие бы санкции вперемешку с проклятиями посыпались на тех, кто позволил бы столь беспардонно вмешаться во внутренние дела Вашингтона или Лондона. А вот с Ираном ни в словах, ни в делах можно не церемониться, такая вот интересная формируется политическая мораль…

Все это, само собой, происходит в интересах иранского народа. Правда, в своем твите Трамп умолчал о том, что за несколько часов до его появления наложил на Тегеран новые экономические санкции. Видимо, для того, чтобы тем самым в очередной раз поднять уровень жизни иранского народа, о чем в Вашингтоне заботятся, если верить Белому дому, денно и нощно. Под действие новых ограничительных мер попали не только высокопоставленные иранские чиновники, но также, как сообщает Wall Street Journal, строительная, горнодобывающая, текстильная отрасли. Причем, по сведениям издания, минфин США, опять же, из большого сочувствия к страдающему народу Ирана, может внести в черный список физические и юридические лица, которые работают в этих сферах, а также иностранные компании, которые контактируют с иранской стороной. Предпринятые Трампом шаги по блокировке торговых и финансовых каналов, поддерживающих на плаву иранскую экономику, в Тегеране назвали "экономическим терроризмом".

Впрочем, у иранцев есть отличная возможность воочию изучить, к чему приводят "американская доброта и сочувствие", столь щедро расточаемые Трампом на фарси. За примерами далеко ходить не надо. События в соседнем Ираке - наглядное подтверждение тезиса о том, где бывает бесплатный американский сыр… "Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное, во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам - тут и "сказке" совсем другой конец", - прокомментировал итоги американо-иракского сотрудничества председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

После убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в полной мере осознали: страна в любой момент может оказаться полем битвы между Ираном и США. Со всеми вытекающими для Ирака из этого противостояния негативными последствиями. Для того, чтобы избежать возможной эскалации руководство Ирака предложило американским военнослужащим (а их в Ираке примерно 5300 человек) вернуться на родину. Это решение поддержал парламент, где дальнейшее пребывание войск США на территории Ирака было названо нарушением суверенитета.

Но в Вашингтоне решили, что лучше понимают чаяния иракского народа. Белый дом предупредил, что не отдаст Ираку его выручку от продажи нефти, если Пентагон вынудят покинуть иракскую территорию. Для этого США перекроют доступ к счету иракского Центробанка, находящемуся в американском Федеральном резервном банке. Но и это не все. Из искренней симпатии к иракскому народу Трамп потребовал от Багдада вернуть все деньги, которые Вашингтон потратил на обустройство военной базы в Ираке и попутно обещал наложить на Ирак такие санкции "каких они никогда не видели и после которых антииранские санкции покажутся мелочью".

А ведь речь идет о стране, которую тот же Трамп называл близким союзником США. Но стоило этому союзнику заикнуться о национальных интересах, как тут же включилась "санкционная дубина". "Так выглядит оккупация мира по-американски", - делает вывод из этой истории Косачев.

Такую же незавидную участь американской колонии стратеги в Белом доме готовят Ирану. Ради этой "благородной цели" британский посол бегает по иранским антиправительственным митингам, а Трамп в твитах переходит на фарси. Все для того, чтобы известная русская сказка о лисе, проникшей хитростью в лубяную избушку зайца, а затем выгнавшей ее хозяина на улицу, повторилась на территории древней Персии. Все снова происходит под предлогом борьбы за "мир и демократию" в расчете, что на эту словесную приманку кто-нибудь опять купится и добровольно откажется от суверенитета и национального достоинства за американские печеньки. Только теперь раздавать их обещает не Псаки, а глава Белого дома, который, как показала практика, большой мастер по публичной озвучке иностранным лидерам и народам никогда не сбывающихся обещаний.