Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы международной повестки. В частности - ситуацию в Ливии.

"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Также отмечается, что в ходе разговора стороны подтвердили свою готовность содействовать урегулированию кризиса политико-дипломатическими методами.

Путин и Макрон подтвердили намерение всеми силами способствовать конференции по ливийской проблематике, которая должна состояться в Берлине.

Напомним, президент России призвал прекратить вооруженное противостояние в Ливии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Аналогичный призыв содержало совместное заявление Путина и его турецкого коллеги