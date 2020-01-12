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Рубрика: В мире

Путин рассказал Эрдогану о встрече с Меркель

Текст: Кира Латухина

После переговоров в Кремле с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин провел телефонный разговор. Российскому лидеру позвонил турецкий коллега.

Spiegel прокомментировал итоги переговоров Путина и Меркель

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры подтвердили стремление всесторонне содействовать продвижению политического урегулирования ливийского конфликта.

Путин рассказал собеседнику об итогах переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также о телефонных беседах с рядом лидеров государств региона. Напомним, что вчера российский лидер общался с эмиром Катара и наследным принцем Абу-Даби.

Президенты подчеркнули готовность способствовать результативному проведению международной конференции по ливийскому урегулированию, которая запланирована в Берлине.

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