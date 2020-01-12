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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омский травматолог протрезвел и раскаялся в отказе принимать пациентов

Текст: Нина Рузанова (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство здравоохранения Омской области выступило с новым комментарием по поводу скандальной ситуации в городской поликлинике № 1.

Фото: iStock
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Как сообщала "РГ", накануне дежурный врач травмпункта явился на работу нетрезвым. 71-летний травматолог заявил, что решил навсегда отказаться от медицины, поскольку он получает маленькую зарплату и вынужден заниматься "приписками", завышая количество принятых больных.

В министерстве уточнили, что врач действительно находился на рабочем месте в состоянии опьянения, этот факт подтвержден проверкой. Однако, как подчеркнули в региональном минздраве, никто из пациентов при этом не пострадал, и процесс оказания медпомощи не прерывался. Заведующий травматологическим отделением вызвал на работу другого врача, а до его прибытия помощь оказывал дежурный медперсонал.

- Спустя несколько часов врач раскаялся в своих действиях и принес извинения, - сообщили в министерстве. - Решение о его увольнении будет принято в понедельник, 13 января.

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