СМИ сообщили о желании США лишить Ирак средств от продажи нефти

The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором говорится о намерении заблокировать счет Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. В данном финансовом учреждении хранятся деньги, полученные Багдадом от продажи нефти.

По информации издания, данное предупреждение было сделано во время телефонных переговоров с исполняющим обязанности главы правительства Ирака Аделем Абд аль-Махди. Соединенные Штаты готовы пойти на данные меры, если из ближневосточного государства будут выведены американские войска. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется. Однако в материале сказано, что действия США могут нанести серьезный ущерб иракской экономике.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели". По словам главы государства, по сравнению с этими мерами санкции против Ирана покажутся мелочью.

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны.