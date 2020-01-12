Новости

СМИ сообщили о желании США лишить Ирак средств от продажи нефти 04:45
Армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия в Ливии 04:19
Власти Ирана временно задержали посла Британии в ходе протестов 03:12
Путин рассказал Эрдогану о встрече с Меркель 02:39
Ливийская армия объявила о приостановке боев на западе страны 01:51
Не менее 11 человек погибли при крушении лодки с беженцами в Турции 01:36
В провинции Идлиб вступил в силу режим перемирия 00:29
В США девять человек погибли в результате зимнего шторма 11.01.2020
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", одержав 12-ю подряд победу в премьер-лиге 11.01.2020
При взрыве на заводе под Белгородом пострадали пять человек 11.01.2020
Следы пыток обнаружены у заключенных украинской колонии 11.01.2020
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы 11.01.2020
В Иране день убийства Сулеймани внесен в календарь памятных дат 11.01.2020
Назван гонорар Макгрегора за поединок против Серроне 11.01.2020
В Крыму за 2019 год получили гражданство РФ почти 9000 человек 11.01.2020
Пушков: Слова Турчинова об ответственности РФ за катастрофу Boeing - диагноз 11.01.2020
Рублев выиграл турнир АТР в Дохе 11.01.2020
Spiegel прокомментировал итоги переговоров Путина и Меркель 11.01.2020
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly 11.01.2020
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лёд 11.01.2020
Меган Маркл будет озвучивать мультики для Disney ради спасения слонов 11.01.2020
Правительство Франции отозвало предложение о пенсионном возрасте 11.01.2020
Ибрагимович забил в первом матче за "Милан" в Серии А 11.01.2020
СМИ: В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 300 метров 11.01.2020
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе 11.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 04:45
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о желании США лишить Ирак средств от продажи нефти

The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором говорится о намерении заблокировать счет Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. В данном финансовом учреждении хранятся деньги, полученные Багдадом от продажи нефти.

Фото: AP Photo/ Jacquelyn Martin
Трамп: Ираку придется заплатить за вывод войск США

По информации издания, данное предупреждение было сделано во время телефонных переговоров с исполняющим обязанности главы правительства Ирака Аделем Абд аль-Махди. Соединенные Штаты готовы пойти на данные меры, если из ближневосточного государства будут выведены американские войска. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется. Однако в материале сказано, что действия США могут нанести серьезный ущерб иракской экономике.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели". По словам главы государства, по сравнению с этими мерами санкции против Ирана покажутся мелочью.

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В мире Ближний Восток Ирак В мире США Операция США в Ираке Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Spiegel прокомментировал итоги переговоров Путина и Меркель
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Пушков возложил на США ответственность за инцидент с Boeing в Иране
Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе