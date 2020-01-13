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13.01.2020 17:04
Рубрика: Легковые авто

Бразильский кроссовер Volkswagen может добраться до Европы

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Кроссовер Volkswagen Nivus, разработанный бразильским отделением компании на базе хэтчбека Polo для латиноамериканского рынка, будет продаваться в Европе, сообщает издание Automotive News. Решение принято руководством головного офиса под впечатлением от посещения бразильского филиала в 2019 году.

В каких именно странах Европы и когда будет представлен Nivus, данных пока нет. В Бразилии его представят официально в ближайшие недели, производство начнут летом. Широкая унификация по комплектующим с другими моделями позволит Volkswagen интродуцировать его за пределами Латинской Америки без существенных затрат.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Volkswagen Nivus представляет собой переднеприводный фастбек с обвесом из черного пластика по нижнему краю, опирающийся на более крупные колеса от кроссовера T-Cross. Он делит платформу MQB с Polo: у них одинаковая колесная база (2551 мм), схема подвески со скручивающейся балкой сзади, силовая структура и, соответственно, двери (кроме пятой). Но у Nivus свое собственное оформление передней и задней частей в характерном для компактных кроссоверов Volkswagen стиле с шестигранной радиаторной решеткой, визуально объединенной с фарами, и задними фонарями в черной "планке".

Разработанный в дизайн-студии в Сан-Паулу, Nivus - плод новой модели работы Volkswagen в Латинской Америке, суть которой в большей хозяйственной самостоятельности филиала. Перемены назревали. В самом успешном для бразильского Volkswagen 2012 году, он продал 661 000 машин. В 2017 году - всего 218 200, растерял половину былой рыночной доли и уступил лидерство Chevrolet. Новый план приняли к реализации в 2016 году, на обновление модельного ряда в течение четырех лет выделили 1,5 млрд долларов США.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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В результате в 2018 году вышел новый седан Virtus на базе Polo, в 2019 развернуто производство кроссовера T-Cross. Продажи снова стали расти, доля рынка увеличилась с 12,5% в худшем 2017 году до 15,3% в 2019 году. А следом за Nivus уже почти готов еще один субкомпактный кроссовер собственной разработки. По словам главного дизайнера, его передовой дизайн удивил даже руководящий состав в Германии.

В России фастбек Nivus не появится, так как без локализации в этом сегменте о прибыли можно забыть. А с локализованным у нас субкомпактным кроссовером Volkswagen уже определился, это будет T-Cross в 2022 году.

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#Volkswagen