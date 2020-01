"Челюсти" Стивена Спилберга получат ремейк

Да кто бы сомневался: студия Universal Pictures готовит ремейк первых "Челюстей" Стивена Спилберга, суть отца и мать шарксплотейшн - субжанра зоохорроров, концентрация сюжетов которого замешана на злодеяниях акул разной степени хищности и размеров.

Об этом сообщил специализирующийся на инсайдерской киноинформации портал We Got This Covered, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Проект находится на самой ранней стадии разработки.

Оригинальные "Челюсти", за которыми последовала вереница продолжений, вышли в прокат в 1975 году и имели сенсационный успех (470 миллионов долларов кассы при бюджете в семь). В основе - изданный годом ранее одноименный роман Питера Бенчли.

Предположено, что в ремейк введут новых персонажей, а сам Спилберг за всем этим присмотрит из кресла продюсера, возможно. Режиссера у ленты нет, но в качестве постановщика сватают Андреса Мускетти, сделавшего ремейк "Оно" Стивена Кинга. Во всяком случае, студии такой вариант крайне симпатичен.

Мы же заметим, что парень просто нарасхват - разлетается как горячий пирожочек, ведь ранее сообщалось, что в планах у Мускетти, помимо "Флэша" и "Атаки титанов", значится и ремейк другого жанрового мегакульта - вервольф-муви Джон Данте "Вой".