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Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус

Новости
    13.01.2020, 18:49
Текст:   Олег Усков

Ортопед-травматолог Константин Терновой прокомментировал странное падение из окна 21-летней российской модели Ксении Пунтус.

Фото: Компания СТВ/ ТАСС
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Напомним: девушка была обнаружена в ночь на 11 января, очень легко одетой и окровавленной, дворником - мужчина нашел стонущую Пунтус под окнами расположенного на первом этаже элитного московского дома ресторана.

Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию Боткинской больницы, где сейчас и находится. Она в сознании, но не помнит детали происшествия - вероятно, сказалась травма головы.

Анализируя для "Пятого канала" характер повреждений модели, эксперт предположил, что "скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок".

Как отметил Терновой, "здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка "приложения" - он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти".

При этом специалист настаивает, что такого рода инциденты "происходят достаточно часто" с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Меж тем дворник, обнаруживший пострадавшую, заверил ресурс, что не заметил у модели признаков алкогольного опьянения. Мужчина уточнил, что "рядом с ней разговаривал же, если б было, унюхал бы".

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