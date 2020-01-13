Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta

Kia Motors Russia объявила о старте производства нового компактного кроссовера Seltos. Сборка налажена на мощностях калининградского завода "Автотор".

С конвейера предприятия будут выходить автомобили с бензиновым 2-литровым двигателем (149 л.с.), работающим в паре с вариатором, и с турбомотором объемом 1,6 литра (177 л.с.), который сочетается с 7-диапазонным роботом. Чуть позже наладят выпуск модификации с 1,6-литровым бензиновым "атмосферником" (121 и 123 л.с. в зависимости от типа привода) и классическим "автоматом" на 6 передач. Машины с двигателями без наддува будут доступны с передним или полным приводом.

Известно, что цена кроссовера в "средней" комплектации Luxe составляет 1 349 000 рублей. За эту стоимость клиент получит автомобиль с двухлитровым "атмосферником", вариатором и передним приводом. Автомобиль оборудован 16-дюймовыми легкосплавными дисками, климат-контролем, задними парктрониками, камерой заднего вида и мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном

Ранее "РГ" сообщала, что корейский автоконцерн провел огромное количество ресурсных испытаний Kia Seltos, во время которых моделировались различные режимы езды в разных погодных условиях.

Что касается "Автотора", то здесь производят уже три модели Kia по полному циклу. При этом на одной из площадок предприятия в Калининграде идет строительство новых цехов для расширения мощностей.