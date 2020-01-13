Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.01.2020 18:33
Рубрика: Легковые авто

Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба "Автотор" Фото: Пресс-служба "Автотор"
Фото: Пресс-служба "Автотор"

Kia Motors Russia объявила о старте производства нового компактного кроссовера Seltos. Сборка налажена на мощностях калининградского завода "Автотор".

Фото: www.kia-seltos.ru
"Убийца" Creta от Kia поступил к российским дилерам

С конвейера предприятия будут выходить автомобили с бензиновым 2-литровым двигателем (149 л.с.), работающим в паре с вариатором, и с турбомотором объемом 1,6 литра (177 л.с.), который сочетается с 7-диапазонным роботом. Чуть позже наладят выпуск модификации с 1,6-литровым бензиновым "атмосферником" (121 и 123 л.с. в зависимости от типа привода) и классическим "автоматом" на 6 передач. Машины с двигателями без наддува будут доступны с передним или полным приводом.

Известно, что цена кроссовера в "средней" комплектации Luxe составляет 1 349 000 рублей. За эту стоимость клиент получит автомобиль с двухлитровым "атмосферником", вариатором и передним приводом. Автомобиль оборудован 16-дюймовыми легкосплавными дисками, климат-контролем, задними парктрониками, камерой заднего вида и мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном

Фото: www.thekoreancarblog.com
Корейский конкурент Mercedes и BMW засветился на парковке завода

Ранее "РГ" сообщала, что корейский автоконцерн провел огромное количество ресурсных испытаний Kia Seltos, во время которых моделировались различные режимы езды в разных погодных условиях.

Что касается "Автотора", то здесь производят уже три модели Kia по полному циклу. При этом на одной из площадок предприятия в Калининграде идет строительство новых цехов для расширения мощностей.

Фото: Пресс-служба "Автотор"
#Kia