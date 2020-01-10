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10.01.2020 08:19
Рубрика: Легковые авто

Видео: кроссовер Kia Seltos готов к продажам в России

Текст: Константин Руссов

Kia опубликовала видео с испытаниями кроссовера Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ. Автомобиль прошёл традиционную процедуру адаптации для условий конкретной страны. В компании уверенно говорят, что новинка готова к старту российских продаж.

Полигон позволяет имитировать эксплуатацию автомобиля на дорогах с разными типами покрытий, в их числе: скоростные, городские, региональные и грунтовые. За время тестов Kia Seltos преодолел порядка 50 тысяч км. Это эквивалент 150 тысяч км при нормальной езде без повышенных нагрузок.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Кроме ходовых качеств, специалисты проверили, насколько Kia Seltos устойчив к коррозии, перепадам температур и повышенной влажности. Проверяли не только железо, но и электронную начинку.

Известно, что новинка сертифицирована с широкой гаммой силовых агрегатов. Продажи начнут с кроссовера, оснащённого 149-сильным двигателем объёмом 2.0 литра и вариатором. Также Seltos можно будет купить с безнаддувными моторами мощностью 121 и 123 л.с., причём чуть менее мощный предусмотрен для комплектаций 4х4. Для них заявлены 6-ступенчатые "механика" и классический "автомат". Будет ещё Seltos на "роботе", который идёт в паре с турбированным агрегатом на 177 сил.

На данный момент объявлена цена только на одну комплектацию Kia Seltos. Дата начала продаж пока неизвестна.

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#Kia