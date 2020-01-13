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13.01.2020 15:20
Рубрика: Легковые авто

Корейский конкурент Mercedes и BMW засветился на парковке завода

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

До мировой премьеры первого в истории люксового суббренда Hyundai кроссовера остаются считанные дни. По большому счёту, внешность и интерьер Genesis GV80 почти не являются секретом, а опубликованное The KCB фото лишь доказывает, что компания может объявить старт продаж сразу после презентации модели.

В начале месяца Genesis опубликовал несколько тизеров GV80, которые позволили составить общее впечатление о дизайне внешности и интерьера. У кроссовера большая решётка радиатора, выполненная в форме щита Cadillac, и фары типа Quad Lamps (с англ. - четыре лампы).

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Genesis выпустит маленький кроссовер

В интерьере господствует минимализм с подчёркнутой премиальной составляющей в виде материалов отделки и опций комфорта. Также внимания заслуживает широкоформатный дисплей мультимедиа системы, которая распознаёт рукописный ввод, голосовые команды и жесты.

Genesis создан на заднеприводной платформе, но опционально для кроссовера будет доступна система полного привода. В моторную гамму войдут турбированные двигатели объёмом от 2.5 до 3.5 литра, которые будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Мировая премьера Genesis GV80 состоится 15 января 2020 года. В России кроссовер тоже появится. В настоящее время модельный ряд корейского премиум-бренда в нашей стране представлен седанами G70 (от 2 189 000 рублей), G80 (от 2 810 000 рублей), G90 (от 4 690 000 рублей).

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#Genesis